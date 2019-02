Táto Češka dobyla svet: Aha, ako vyzerá hore bez!

Karolína Kurková sa narodila 28. februára 1984 v Pardubiciach. Ako 15-ročná sa dostala k modelingu, chvíľu pôsobila v Česku, potom odletela do Milána a podpísala zmluvu so značkou Prada. V 17-ich sa odsťahovala do New Yorku. Stala sa jednou z najmladších tvárí na titulke časopisu Vogue. Neskôr sa jej podarilo stať anjelikom Victoria‛s Secret.

zľava Češka Karolína Kurková, Američanka Tyra Banks, Nemka Heidi Klum, Brazílčanka Gisele Bündchen a jej krajanka Adriana Lima Zdroj: TASR

V týchto dňoch si Karolína na sociálnych sieťach pripomína 20. výročie svojho pôsobenia v modelingovej brandži. Fanúšikom ukazuje napríklad titulné stránky magazínov, na ktorých sa za tie roky objavila. Na niektorých pózovala aj bez podprsenky, ale hranice decentnosti úplne neprekročila.

Zdroj: GQ

Zdroj: GQ

Existujú však aj zábery, na ktorých predsa len ukázala trochu viac.

Kurková je vo svojom obore naozaj uznávaným menom a mnohí ju označujú za topmodelku. Pozná ju prakticky celý svet a zúčastňuje sa tých najprestížnejších spoločenských akcií. Nechýbala napríklad ani na párty po odovzdávaní Oscarov, ktorú tradične každý rok organizuje Vanity Fair. Pri tejto príležitosti sa v rámci príprav na slávnostný večer tiež ukázala „hore bez” – tentoraz ale bez mejkapu na tvári.

Zdroj: Instagram KK

Karolína je vydatá a je dvojnásobnou mamou.