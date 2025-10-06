ROZVOD Slovenky Broni a hviezdy Skrytej vášne: Nové šokujúce odhalenia... ZÁKAZ priblíženia!

FLORIDA - Uplynuli 3 týždne čo slovenská misska Bronislava Gregušová (33) odhalila, že viac netvorí pár s hviezdou telenovely Skrytá vášeň, Mariom Cimarrom (54). O krachu vzťahu a náročnej životnej situácii otvorene prehovorila na platforme Hero Hero. A aktuálne vyšla na svetlo sveta s ďalšími šokujúcimi detailami... Na stole je aj zákaz priblíženia!
Už v auguste sa v súvislosti s Bronislavou Gregušovou a Mariom Cimarrom skloňovalo slovo rozchod. Pred mesiacom však Slovenka uviedla veci na pravú mieru. Dvojica skutočne išla od seba, no nešlo len o rozchod - v roku 2022, pár mesiacov pred narodením dcérky Brianky, sa totiž dvojica zosobášila v Las Vegas.
„Poviem to tak, že bodaj by to bolo také ľahké, aby sme sa len rozišli. Bohužiaľ to také ľahké nie je. Tým pádom odhaľujem tajomstvo alebo respektíve čo bolo klamstvo, čo som ani ja nesmela nikomu povedať a dokonca musela tajiť aj pred vlastnou rodinou. My sa nerozchádzame, my sa rozvádzame. Áno, boli sme zobratí,“ šokovala Bronislava na platforme HeroHero.
Aktuálne sa svojim sledovateľom prihovorila opäť a podelila sa o ďalšie detaily z náročného rozchodu s hviezdou telenoviel. „Na súde sa zastupujem sama. Nemám peniaze na právnikov,“ priznala s plačom Broňa. V USA nemá prácu a ani vlastné peniaze. Všetok čas venuje svojej dcérke a keď má chvíľu pre seba, pripravuje si podklady na súd.
