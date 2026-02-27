Austrália je na nohách: V krajine potvrdili prvú OBEŤ alergie na červené mäso! Pôvod nákazy je ŠOKUJÚCI

GOSFORD – Prípad, ktorý sa vyšetroval niekoľko rokov, dospel k desivým zisteniam. Kemping v prírode sa skončil tragédiou pre istého mladíka. Po 4 rokoch prišli zistenia, ktoré diametrálne obmieňajú príčinu jeho smrti. Vydesilo to aj širokú verejnosť.
Bolo leto 2022 a Jeremy Webb práve kempoval s priateľmi na austrálskej pláži MacMasters Beach. Tento výlet sa mu stal ale osudným. Večer 22. júna si pochutnával na klobásach z červeného mäsa. Po chvíli sa mu začalo ťažko dýchať, píše news.com.
Kamaráti sa mu snažili pomôcť. Niekto rýchlo zavolal sanitku, ktorá ho previezla do nemocnice v Gosforde. Tam sa snažili doktori robiť všetko, čo bolo v ich silách, no Jeremy tragicky skolaboval.
Chybné počiatočné určenie smrti
V tom čase určili za príčinu smrti silný astmatický záchvat. Až neskôr sa ukázalo, problémom bola silná alergická reakcia na červené mäso. Jeremy zomrel na veľmi zriedkavú alergiu. Anafylaktický šok nebola prvotná príčina zhoršeného stavu.
"Základnou príčinou bola silná alergická reakcia na mäso od cicavcov. Stav bol vyvolaný predchádzajúcimi početnejšími uhryznutiami od kliešťov, a až v kombinácii s konzumovaním červeného mäsa to vyvolalo anafylaktický šok," upresňujú lekári.
Opakované štípance od útleho veku
Slová matky Myfanny len potvrdzujú, že alergickú reakciu po konzumácii mäsa vyvolali práve kliešte: "Jeremyho od jeho dvoch rokov života opakovane niekoľko poštípali kliešte, keď kempoval v prírode Nového Južného Walesu."