Piatok27. február 2026, meniny má Alexander, zajtra Zlatica

Napätie medzi USA a Kubou rastie: Trump navrhol prevzatie kontroly

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump navrhol v piatok „priateľské prevzatie kontroly“ nad Kubou, zatiaľ čo medzi Washingtonom a Havanou narastá napätie. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Trumpova vláda uvalila na Kubu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany. To priviedlo ostrovný štát na pokraj ekonomického kolapsu. „Nemajú financie, aktuálne nemajú vlastne nič. Ale rokujú s nami a mohlo by dôjsť k priateľskému prevzatiu kontroly nad Kubou,“ povedal v piatok Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu. „Kubánska vláda s nami komunikuje a majú naozaj veľké problémy,“ povedal. USA zaviedli obchodné embargo na Kubu krátko po revolúcii Fidela Castra v roku 1959. Vzťahy sa v uplynulých rokoch zlepšili, no od Trumpovho druhého funkčného obdobia sa opäť zhoršili, keďže sa šéf Bieleho domu snaží posilniť vplyv Washingtonu v Latinskej Amerike.

V stredu došlo k prestrelke medzi posádkou motorového člna, ktorý bol registrovaný v Spojených štátoch, a kubánskou pobrežnou strážou. Zahynuli pri tom štyri osoby v člne a šesť príslušníkov stráže utrpelo zranenia. Na americkom plavidle sa našli zápalné fľaše, útočné pušky, ručné zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Podľa ministerstva vnútra sa narušitelia „pokúšali infiltrovať do krajiny, aby podnikli teroristický čin“. Havana tvrdí, že na člne sa nachádzalo desať Kubáncov žijúcich v USA. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington sa nepodieľal na útoku a po vyšetrovaní incidentu poskytne „adekvátnu odpoveď“.

Viac o téme: Rokovanie USADonald TrumpKuba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Súd v Izraeli zasiahol proti vláde: Pozastavil zákaz humanitárnych organizácií v Gaze
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
USA vysielajú Rubia do Izraela: Témou rokovania bude Irán aj bezpečnosť regiónu
Zahraničné
Na snímke ománsky minister
Ďalší krok v rokovaniach: USA a Irán sa po treťom kole presunú do Viedne
Zahraničné
Americká delegácia prichádza do
V Ženeve sa začali nepriame rokovania medzi USA a Iránom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal
Ján Kováčik si uvedomuje, čo ho čaká: Peter Palenčík čakal vyrovnanejšie voľby
Ján Kováčik si uvedomuje, čo ho čaká: Peter Palenčík čakal vyrovnanejšie voľby
Futbal

Domáce správy

ZVRAT v prípade končiaceho
ZVRAT v prípade končiaceho Samsungu: Prehovorila Saková, zamestnanci nemusia skončiť na DLAŽBE!
Domáce
Po jarnom počasí môže
Po jarnom počasí môže prísť teplotný šok! PRVÁ PREDPOVEĎ na Veľkú noc: TOTO sme nechceli počuť
Domáce
Polícia obvinila 25-ročného muža
Polícia obvinila 25-ročného muža z lúpeže a vydierania! Vyšetrovateľ navrhol väzbu
Domáce
Týždeň slovenských knižníc prinesie v Trnavskom kraji množstvo akcií a výhod pre čitateľov
Týždeň slovenských knižníc prinesie v Trnavskom kraji množstvo akcií a výhod pre čitateľov
Dunajská Streda

Zahraničné

Austrália je na nohách:
Austrália je na nohách: V krajine potvrdili prvú OBEŤ alergie na červené mäso! Pôvod nákazy je ŠOKUJÚCI
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Napätie medzi USA a Kubou rastie: Trump navrhol prevzatie kontroly
Zahraničné
Ilustračné foto
Súd v Izraeli zasiahol proti vláde: Pozastavil zákaz humanitárnych organizácií v Gaze
Zahraničné
Škandál s dojčenským mliekom:
Škandál s dojčenským mliekom: Hlásia prvý potvrdený prípad intoxikácie! Sťahovanie mlieka sa rozširuje
Zahraničné

Prominenti

FOTO Lela Ceterová v sexi
SEXICA Lela Vémola: V červenom negližé vyvalila OBRIE silikóny! Fanúšikovia z nich zostali ZHROZENÍ
Domáci prominenti
FOTO Kendall Jenner
Kendall Jenner v najsexi outfite roka! Takto sa oblieka moderná módna ikona: Málo látky, veľa efektu
Zahraniční prominenti
Zarážajúce priznanie slovenskej speváčky:
Zarážajúce priznanie slovenskej speváčky: S manželom nespí už 13 rokov!
Domáci prominenti
Neskoro večer, herečka Karina
Karina z Oteckov dostáva rôzne ponuky: Vypisujú jej ÚCHYLÁCI! Bola by som radšej, keby...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vysnívaná plavba sa zmenila
Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!
Zaujímavosti
Kontrola cukru v krvi
Kontrola cukru v krvi sa začína rozumným ránom: Toto môžete zmeniť pre lepšie hladiny cukru
vysetrenie.sk
Lekári jej tvrdili, že
Lekári jej tvrdili, že jej LEN píska v ušiach: Tehotná mama štyroch detí mala v hlave TICHÉHO ZABIJAKA!
Zaujímavosti
Slovensko prišlo o jednu
Slovensko prišlo o jednu z najstarších žien: Pani Juliana (†108) prekonala covid aj mŕtvicu a do poslednej chvíle volila!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)

Šport

VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
Tipsport liga
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Ostatné
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Slovensko
VIDEO Poprad nedovolil domácej Nitre zobrať všetky body, Žilina aj Banská Bystrica vezú prehry
VIDEO Poprad nedovolil domácej Nitre zobrať všetky body, Žilina aj Banská Bystrica vezú prehry
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos
Koľko váži jeden bielok? Presné číslo aj tipy, čo z bielkov pripraviť
Koľko váži jeden bielok? Presné číslo aj tipy, čo z bielkov pripraviť
Rady a tipy

Technológie

Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Armádne technológie
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Správy
Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Armádne technológie
Koľko vojakov má Maďarsko a čím disponuje armáda, ktorú Orbán poveril ochranou energetiky pred „hrozbou z Ukrajiny“
Koľko vojakov má Maďarsko a čím disponuje armáda, ktorú Orbán poveril ochranou energetiky pred „hrozbou z Ukrajiny“
Výzbroj a zbrane

Bývanie

VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky

Pre kutilov

Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tesne pred svadbou prišlo priznanie, ktoré som nečakala: Jedna veta zmenila celý môj život
Partnerské vzťahy
Tesne pred svadbou prišlo priznanie, ktoré som nečakala: Jedna veta zmenila celý môj život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Austrália je na nohách:
Zahraničné
Austrália je na nohách: V krajine potvrdili prvú OBEŤ alergie na červené mäso! Pôvod nákazy je ŠOKUJÚCI
Škandál s dojčenským mliekom:
Zahraničné
Škandál s dojčenským mliekom: Hlásia prvý potvrdený prípad intoxikácie! Sťahovanie mlieka sa rozširuje
ZVRAT v prípade končiaceho
Domáce
ZVRAT v prípade končiaceho Samsungu: Prehovorila Saková, zamestnanci nemusia skončiť na DLAŽBE!
Rituál nováčikov pre vstup
Zahraničné
Šokujúce VIDEO! Policajti objavili v pivnici 56 tínedžerov: Ich čudné správanie objasnili až minúty po zásahu

Ďalšie zo Zoznamu