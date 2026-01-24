Iveta Malachovská užasne SCHUDLA, Martin plávať NEMÔŽE: Ale každé ráno jej povie nádhernú vetu!

BRATISLAVA - Ivete Malachovskej sa podaril husársky kúsok. Moderátorka schudla viac ako desať kíl a výsledok skutočne stojí za to. Otvorene však povedala, že za jej novou figúrou je poriadna drina!
Samotná Malachovská priznala, že jej premena nebola jednoduchá, práve naopak. „Je to veľmi zložité, veľmi ťažké, tá cesta trvá rok, ale som za to veľmi vďačná, šťastná, že som nastavila nejaký model… a musím to povedať veľmi otvorene a egoisticky – viac sa venujem sebe ako som sa venovala doteraz.“
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Práve preto si nastavila systém, ktorý jej funguje. A jej rána majú vraj úplne jasný scenár. „Mám svoj systém, ráno ma stretneš na plavárni, už plávam vyše dvoch kilometrov, robím asi 40 bazénov trikrát do týždňa…“ Lenže šport je podľa nej len jedna časť skladačky. Tá druhá – a rozhodujúca – je jedlo. Malachovská priznala, že alfa omega bolo naučiť sa jesť inak a kľúčom úspechu sú v jej prípade polovičné porcie.
Zároveň však dodáva, že v tom celom má obrovskú rolu aj jej manžel Martin, s ktorým tvoria tandem neuveriteľných 32 rokov. Iveta naznačila, že bez podpory doma by sa jej to možno skladalo oveľa ťažšie. „Martin je v štádiu, kedy ma podporuje a je perfektný… keď ráno zazvoní budík, pýta sa: ideš plávať? Si úžasná, si bojovníčka.“ Malachovská sa tak stala pre mnohé ženy veľkou inšpiráciou a reakcie okolia potvrdzujú, že to celé malo zmysel. Krásne stretnutia, ktoré zažíva, sú vraj dôkazom.
