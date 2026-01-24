Belohorcová po rozchode s Hájkom: Veľké SŤAHOVANIE do USA? Asi nebude mať na výber...

BRATISLAVA - Exkluzívny Beauty Ball prominentnej lekárky Aleny Pallovej odštartoval plesovú sezónu vo veľkom štýle. Medzi hosťami nechýbala ani Zuzana Belohorcová s dcérou Salmou.
Piatkový večer v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu patril druhému ročníku Beauty Ballu – podujatiu, ktoré spája spoločenský lesk s myšlienkou pomoci. A hoci ide o honosnú záležitosť, pre Salmu Belohorcovú to bola najmä lákavá predstava krásnych šiat a atmosféry, ktorú doteraz poznala skôr z iných akcií. „Niečo s modelingom som mala, takže akcií mám zopár za sebou, ale na ten ball sa mega teším lebo sú tam krásne šaty a bude to úplne super príležitosť,“ priznala s nadšením Salma.
Zuzana Belohorcová si podobné večery pamätá veľmi dobre – no tentoraz mala radosť o to väčšiu, že si ples užila spoločne s dcérou. Obzvlášť po mesiacoch, ktoré neboli jednoduché a na pretrase bol pravidelne jej rozchod s Vlastom Hájekom, si tak dievčatá užili všetko, čo k takému plesu patrí. Zuzana neskrýva, že v dcére vidí potenciál a zároveň jej chce dať slobodu vybrať si vlastnú cestu. „Ja budem podporovať Salminku v každom kroku čo bude robiť a budem stáť stále vedľa nej a nielen pri nej, ale aj pri Nevkovi. Vždy tu budem pre nich,“ odkázala.
No Salma otvorene priznáva, že modeling ju láka už dlho. „Vždy to bol môj sen byť modelkou a samozrejme keď sa pozriem na maminu, tak beriem od nej veľa inšpirácie, ale bol to vždy môj sen a trošku sa to rysuje, tak sa teším,“ hovorí nadšene nežná blondínka, ktorá zdedila krásu po svojej mame. Lenže pri otázke, čo by si vybrala, keby mala ukázať prstom na jednu vec, u nej vyhráva niečo iné. „Asi tanec, milujem tancovať, od malička som to mala veľmi rada...“ A Zuzana len potvrdila, že Salma svojim talentom vyráža stále dych aj jej samotnej. „Keď ona začne tancovať to je úplne iná liga… To Salminka je schopná sa pripojiť do tanečnej skupiny, čo teraz chodí do najlepšej na Tenerife, ona má ten pohyb v krvi a mala to od malička,“ prezradila hrdá mama.
Salma dnes žije medzi viacerými svetmi – školu chce dokončiť na Tenerife, no jej plány už mieria ďalej. „Veľmi ma ťahá Amerika, lebo to bude vždy môj domov a keď sa vrátim na Miami tak si hovorím, že som naspäť doma… podľa mňa rok 2026 je náš rok s maminou a Nevkom, takže to bude úplne super a tešíme sa na nové začiatky. Ale chcela by som ísť študovať aj do Ameriky,“ dodala. A keďže Salma hovorí o Amerike s takým nadšením, ponúka sa ešte jedna otázka: vráti sa raz za veľkú mláku aj Zuzana?
