Turjanová s Majeským v jednej posteli: Takáto je PRAVDA!

SLÁDKOVIČOVO - Komédia Pravda z dielne Divadla 13. opona brnkla na tému, ktorá vie rozbiť aj tie najpevnejšie vzťahy – nevera. A Kristína Vaculíková Turjanová s Marekom Majeským v nej predvádzajú také "manželské čísla", ktoré rozhodne stoja za to!
Divadlo 13. opona je známe tým, že siaha po tituloch, ktoré nie sú "na prvú". V prípade hry Pravda ide o inteligentnú francúzsku komédiu Floriana Zellera, kde sa človek smeje – a zároveň mu v hlave bliká kontrolka, že presne takto nejako vyzerá realita. Diváci sa už po pár minútach ocitnú v situáciách, kde sa smiech stáva najlepším sprievodcom aj zrkadlom života. V tejto príjemnej a oddychovej komédii hviezdia Peter Sklár, Soňa Norisová, Helena Krajčiová, Marek Majeský, či Kristína Turjanová. Za projektom stojí Viktor Vincze starší, ktorý tentoraz hru nerežíruje, ale v nej hrá. A hoci Divadlo 13. opona sídli v Nitre, s predstavením putuje po celom Slovensku.
A keď sme už pri javisku… neodmysliteľnou súčasťou inscenácie je aj posteľ. A ako prezradil herec Marek Majeský, ktorý v inscenácii stvárňuje jednu z hlavných postáv, v tej sa skutočne dejú veci! „Nielenže sa v nej váľame, ale všeličo iné tu stvárame, pestvá, huncútstva a šibalstvá.“ Turjanová sa slovám kolegu nestačila čudovať, no pritom v jednom momente tajomne bonzla pointu toho, o čom celá hra vlastne je – a prečo ten názov sedí dokonale. No zároveň dodáva, že Pravda má v tejto inscenácií rozhodne viac podôb. „Pravda, to je veľmi zvláštne slovo v tejto inscenácii. Z každého pohľadu je inak vnímaná a o tom je celá inscenácia,“ vysvetlila.
Ak by však niekto čakal jednoduchú rovnicu "neverník = koniec", je vedľa. Herečka sama naznačila, že aj to, čo si divák myslí, že už má prečítané, je len maličký výsek. „Čiže to, čo som povedala, že Marek je neverník v tejto inscenácii, to je iba jedna minimálna čiastka z týchto právd.“ Keďže ide o komédiu, na javisku to herci predvádzajú s ľahkosťou. No v súkromí by to podľa Turjanovej ľahké nebolo ani náhodou. „Nie, ja by som nedokázala tolerovať neveru,“ priznala narovinu. Zhoduje sa s ňou Majeský ...? Takáto je PRAVDA!
