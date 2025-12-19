Strašidelný vianočný zvyk Zuzany Smatanovej: Pri štedrovečernom stole našla svoje miesto SMRŤ!

BRATISLAVA – Vianoce u Zuzany Smatanovej nie sú ako u ostatných! Obľúbená speváčka prekvapila netradičným a až strašidelným rodinným zvykom pri štedrovečernom stole.
Každý rok, keď rodina Zuzany Smatanovej zasadne ku štedrovečernej večeri, pribudne na stole miska. A nie je to miska pre náhodného pocestného... „My máme na stole takú zaujímavosť, neviem, či to mávate aj vy, ale už od detstva si to pamätám, že máme vždy na stole odloženú misku pre smrť," prekvapila svojim vyjadrením speváčka.
„A my z každého jedla, ktoré jeme pri štedrovečernej večeri odložíme kúsok do tej misky," vysvetľovala Smatanová, ktorá prezradila aj dôvod takéhoto zvyku, sledujte vo videu. Zuzana zároveň priznala, že doma sa vzdali klasického vianočného kapra, pretože jej otec ho nedokázal na Vianoce zabiť.
Sledujte Záhady tela už túto sobotu 20. decembra o 20.30 na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Zuzana Smatanová s Adamom Ďuricom a Beáta Dubasová so Štefanom Skrúcaným.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%