Šimkovičovej slová nenechali chladnú ani Smatanovú: Žiada od ministerky VEREJNÉ ospravedlnenie!

Zuzana Smatanová posiela Martine Šimkovičovej odkaz (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (53) to u slovenských celebrít má nahnuté už dlho. Teraz sa jej slová dotkli aj speváčky Zuzany Smatanovej (40). Žiada od nej verejné ospravedlnenie!

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa pred pár dňami opäť pustila do odvolávania riaditeľky Bibiany Zuzany Liptákovej. Počas tlačovej konferencie Liptákovú skritizovala za to, že do slovenskej inštitúcie zamestnala dvoch psychiatrických pacientov. „Po nástupe tejto pani riaditeľky Liptákovej prišlo k masívnemu odchodu dlhoročných zamestnancov Bibiany a musela najať nových. A napríklad si najala takých dvoch, ktorí boli v psychiatrickej liečbe, ambulantnej," avizovala Šimkovičová.

Ministerka tiež uviedla, že práve títo ľudia následne organizovali protesty za jej odvolanie, pretože si uvedomovali, že témy súvisiace s LGBTI a transgender komunitou už v tejto inštitúcii nebudú mať miesto. Nie je však známe, odkiaľ Šimkovičová získala informácie o zdravotnom stave zamestnancov Bibiany. Slová ministerky nenahnevali len odborníkov, ale aj speváčku Zuzanu Smatanovú. Jej vyjadrenie sa môžete dočítať na druhej strane.