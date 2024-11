Smatanovú PRENASLEDOVAL stalker 5 rokov: Bol presvedčený o tom, že so speváčkou tvoria PÁR!

Zuzana Smatanová (Zdroj: Vlado Anjel)

Zuzana Smatanová je veľmi úspešná speváčka. Stojí za ňou množstvo fanúšikov, ktorí si radi vypočujú jej hity. Medzi nimi sa však našiel aj stalker, ktorý umelkyni vyše 5 rokov strpčoval život. Odhalila to pre Refresher v najnovšom dieli Close Friends. „Mala som stalkera, asi 5 rokov. Bolo to veľmi zvláštne obdobie," priznala. „Ten človek veľmi kĺzal na hranici nejakého zákona a vedel, možno mal načítané, že jednoducho pokiaľ môže ísť," pokračovala.

„Bolo to veľmi nepríjemné obdobie, kedy mi jednak písal nonstop listy, maily, nonstop chodil na moje koncerty, vedela som presne, kde stojí," zverila sa. „Bol asi v nejakej schizofrénii alebo niečo také tam bolo a bol presvedčený o tom, že sme pár," šokovala svojimi slovami, ktoré sa nepočúvajú ľahko. Predsa, nikdy nevieme, čo takému človeku môže chodiť po rozume. „Od nejakého momentu, kedy to podchytila aj polícia, tak už je kľud," dodala.

Zuzana Smatanová nie je jediná

Istý stalker prenasledoval aj iné slovenské celebrity. Odohrávalo sa to v roku 2022, kedy na to upozorňovali viaceré známe tváre. „Máme stalkera. Je to psycho. Ide za vami, zastanete, zastane aj on, pridáte do kroku, beží za vami, pošlete ho preč, nejde, priblíži sa pokojne na meter k vám, prenasleduje človeka pokojne celý deň, počká, kým vyjdete z divadla a opäť ide za vami,“ uviedla herečka Kristína Tormová v tom čase na sieti Facebook. S divným mužom mali skúsenosť aj ďalšie verejne známe osoby.

Zuzane Vačkovej celý deň chodil za jej dcérou Maruškou, speváčke Katke Koščovej sa takmer natlačil do taxíka a nepríjemný zážitok s ním mal aj moderátor TA3 Rasťo Iliev. Neskôr stalkera zadržali muži zákona. Ďalší stalker strpčuje život už dva roky aj moderátorke Márii Zelinovej. Denne jej posiela stovky mailov a stalo sa už, že jej do práce od neho prišiel nechutný darček. Stretla sa s ním aj zoči-voči na jednej akcii, ktorú moderovala. „Je to šialené, aby som sa bála chodiť do práce, von, kdekoľvek, lebo tam môže na mňa čakať tento podivín," povedala v júni tohto roku.