Verejné priznanie Zuzany Smatanovej: Pre toto nebola v detstve na dovolenke...

BRATISLAVA - Speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová nikdy nezažila dovolenku ako iné deti. Namiesto voľného času a hier mala úplne iné povinnosti a zodpovednosti, ktoré formovali jej detstvo.
Keď hovorí o svojich detských rokoch, okamžite je jasné, že nič také ako voľný čas či bežné detské radovánky nepoznala. „Ja som napríklad nikdy nebola ako dieťa na dovolenke, to nepoznám. Ako deti sme boli s bratom vychovávaní k zodpovednosti a k tomu, aby sme sa o všetko dokázali postarať,“ prezradila speváčka v talkshow Trochu inak s Adelou.
Detstvo Zuzany teda nebolo vôbec bežné. Každý deň bol plný povinností a práce, ktorá ju formovala a pripravovala na život. Aj keď si niektorí môžu myslieť, že podobné skúsenosti sú tvrdé, ona ich dnes vidí ako cennú lekciu.
„Žila som na statku, mali sme veľké hospodárstvo. Mali sme dvoch býkov, prasa, kozu, sliepky, kačky, poštové holuby, psy, mačky… všetko možné. Takže ja som vyrastala v prostredí vidieka spojeného s hospodárstvom,“ dodala obľúbená slovenská speváčka, ktorá má na konte nespočetné množstvo hitov. A čo presne na tom celom neznášala? Pozrite si vo videu...
Sledujte reláciu Trochu inak s Adelou v piatok 21. novembra o 22.00 na Dvojke. Ďalšími hosťami budú stredoškoláčka Anna Podmanická a vysokoškolák Ľubomír Gallo, ktorí sú členmi zoskupenia študentov IGEM Brno a pripravujú sa na svetovú súťaž v syntetickej biológii. Treticu hostí doplní Fredy Ayisi tanečník, choreograf a majster bojových umení - sedemnásobný majster Slovenska, dvojnásobný majster Európy aj sveta v karate.
