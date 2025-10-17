Zuzka Smatanová vytvorila veselú knihu pre deti, dni chmárov sú už preč: Dnes radí každému túto vec!

BRATISLAVA - Zuzana Smatanová opäť ukázala, že jej talent nemá hraníc. Po úspešných albumoch a rokoch na hudobnej scéne prichádza s úplne novým projektom – svojou prvou autorskou detskou knihou Búdkovo, ktorú nielen napísala, ale aj vlastnoručne ilustrovala.
Speváčka, skladateľka a ilustrátorka Zuzana Smatanová vo svojej knihe zabŕdla do vtáčej ríše. „Tá láska k vtáctvu tam rozhodne má svoje miesto. Ja som nápad nosila v hlave už dlho, len som si musela nájsť čas, aby som to celé napísala a nakreslila. Trvalo mi to asi pol roka,“ reaguje Zuzka na otázku, prečo si vybrala práve tematiku vtáčikov. Kniha Búdkovo pozýva deti aj dospelých do čarovného lesa plného operených obyvateľov. „Vyberala som si vtáčiky podľa ich charakterov, výzoru a toho, aby boli pre deti zaujímavé a niečím výnimočné. Vymyslela som si, že ja sama ako postavička ich vtiahnem do lesa a pootváram im tie búdky, aby videli, ako vtáčiky bývajú,“ dodala s úsmevom.
Autorka, ktorá má za sebou úspešné ilustrácie kníh Peter Nagy pre deti 1 a 2, sa tentoraz pustila do vlastného príbehu – a k nemu dokonca pripojila aj pieseň, ktorú si môžu čitatelia vypočuť cez QR kód v závere knihy. A čo bude skôr – nová kniha alebo album? „Knižka bude skôr. Na november mám iný projekt, tak sa teraz venujem ilustráciám. Striedam to, lebo nedá sa byť stále v jednom – som rozpoltená medzi hudbou a kreslením,“ priznala úprimne. Zuzka je známa svojou otvorenosťou a inak tomu nebolo ani v časoch, kedy jej nebolo najľahšie. Vtedy otvorene prehovorila aj o depresiách a úzkostiach, ktorými trpela. Ako je na tom dnes a ako sa jej podarilo dostať z bludného kruhu von, prezradila v rozhovore!