Absolútny HYENIZMUS! Bekim obeťou zlodeja: Ukradol mu pomôcku, bez ktorej nevie fungovať!

PEZINOK - Bekim Aziri (37) je už 20 rokov na invalidnom vozíku. Skončil na ňom v roku 2005, kedy jeho kariéru profesionálneho cyklistu ukončila vážna nehoda na bikrosových pretekoch v českom Přerove. K bežnému fungovaniu tak potrebuje vozík či inú pomôcku, ktorá mu pomáha v pohybe. V týchto dňoch sa však stal obeťou zlodeja. Absolútny hyenizmus - ukradol mu špeciálnu trojkolku!
S Bekimom Azirim sa osud nepríjemne zahral. V roku 2005, keď mal iba 17 rokov, mal vážnu nehodu na bicykli, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. Pri nešťastnom páde si zlomil štvrtý a rozdrvil piaty krčný stavec a hoci prognózy lekárov boli nemilosrdné, nezatrpkol a život si užíva plnými dúškami. Dnes je z neho úspešný komik, raper a moderátor, dokonca naďalej bicykluje...
Aj keď nie v takom rozmere, ako keď mal 17. Aktuálne sa však stal obeťou zlodeja a na sociálnej sieti Instagram poprosil svojich sledujúcich o pomoc. Čin dlhoprstého je však o to nechutnejší, že Bekimovi zobral vec, bez ktorej nie je schopný fungovať - ide totiž o jediný spôsob, ako sa naďalej venovať športu, ktorý miluje. Zlodej mu ukradol špecialne upravenú trojkolku pre invalida.
„Z nedele na pondelok mi bola z garáže v Pezinku ukradnutá trojkolka robená na mieru. Nie je to bežný bicykel - je špeciálne upravená pre človeka na vozíku. Pre mňa to nie je "vec", ale spôsob pohybu a slobody,“ napísal a zverejnil aj záber spomínanej trojkolky aj zlodeja. „Ak si ju niekto všimne, alebo má akékoľvek infomrácie, ozvite sa mi do správy alebo na mail: bekim@bekim.sk,“ napísal.
„Pridávam sem fotku blbca, čo mi to kradne a ďalšia fotka som aj na trojkolke, aby ste mali predstavu, ako vyzerá,“ dodal. Fanúšikovia sú z činu zlodeja znechutení o to viac, že ide o pomôcku pre hendikepovaného človeka. „Tak kto už ukradne takéto niečo je úplné dno tohto sveta,“ zhodujú sa sledovatelia... Aj v tom, že dlhoprstí bude mať problém špeciálnu trojkolku predať. Veria preto, že sa bicykel k Bekimovi opäť vráti.
