Koláče z pivníc a garáží zaplavujú internet: Nelegálne zákusky oberajú štát o milióny a ohrozujú zdravie!

BRATISLAVA – Domáce zákusky a vianočné koláče ponúkané cez sociálne siete sa podľa pekárov stávajú čoraz väčším problémom. Ilegálna výroba a predaj potravín podľa odhadov oberajú štát o desiatky miliónov eur ročne a zároveň predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov. Zväz preto vyzýva na sprísnenie kontrol.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na rastúci počet inzerátov ponúkajúcich zákusky, koláče a sviatočné pečivo vyrábané mimo oficiálnych prevádzok. Podľa zväzu ide najmä o predaj cez internet a sociálne siete, pričom tento trend je výraznejší najmä v predvianočnom období.

„Výskyt inzerátov ponúkajúcich na predaj zákusky, koláče a vianočné pečivo z nelegálnych výrobní v poslednom období výrazne rastie. Zatiaľ čo všetci podnikatelia a bežní obyvatelia musia šetriť pre ozdravovanie verejných financií, ilegálni podnikavci zneužívajú výhody poskytované sociálnym štátom. Keďže vyrábajú utajene v súkromných bytoch, domoch, garážach či pivniciach, budú mať napríklad dotované ceny energií určené pre domácnosti financované štátom z daní poctivých ľudí a podnikateľov,“ priblížil Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Zväz zároveň upozorňuje, že problém sa už netýka len cukrárskych výrobkov, ale rozširuje sa aj do ďalších oblastí potravinárstva, napríklad pri mäsových výrobkoch či hotových jedlách.

Štát prichádza o desiatky miliónov

SZPCC realizovalo v rokoch 2022 a 2023 prieskum internetu a sociálnych sietí, z ktorého vyplynulo, že nelegálnej výrobe sa venujú stovky ľudí po celom Slovensku. Už vtedy podľa zväzu štát prichádzal približne o 12 miliónov eur ročne. So zvyšovaním cien energií a daní sa však situácia ešte zhoršila. Podľa aktuálnych odhadov zväzu sú dnes straty výrazne vyššie.

„Podľa našich odhadov v súčasnosti štát stráca na nelegálnej výrobe zákuskov, koláčov a sviatočného pečiva už takmer 20 miliónov eur ročne. Politici nemôžu neustále zaťažovať len serióznych podnikateľov a zatvárať oči, ak ide o ilegálne podnikanie fyzických osôb. Je nevyhnutné, aby zodpovedné orgány konali v prípade nelegálnej konkurencie, ohrozovania zdravia spotrebiteľov a porušovania zákonov. Inak sa systém platenia daní úplne rozpadne,“ dodal Lapšanský.

Zväz preto apeluje na orgány zodpovedné za bezpečnosť potravín, ochranu zdravia i nelegálny predaj a neodvádzanie daní a odvodov, aby zintenzívnili v tomto období kontroly.

Koláče z pivníc a garáží zaplavujú internet: Nelegálne zákusky oberajú štát o milióny a ohrozujú zdravie!
