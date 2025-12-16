Hviezda seriálu Hra o tróny zhodila oblečenie: Ukázala sa kompletne NAHÁ!

TALIANSKO - Herečka Maisie Williams šokovala fanúšikov príspevkom z dovolenky. Odhodila zábrany a aj oblečenie. Ukázala sa kompletne nahá!
Herečka Maisie Williams, známa najmä zo seriálu Hra o tróny, sa so svojimi fanúšikmi podelila o momenty zo súkromia. Na Instagrame zverejnila video a sériu fotografií z dovolenky v Taliansku, kde si spolu s priateľmi užívala more. Na jednom zo záberov je vidieť, ako sa herečka bez váhania ponára do Stredozemného mora.
A nie v plavkách, ako by všetci čakali – ale kompletne nahá. Herečka sa ukázala tak, ako ju Boh stvoril. „Leto je už úplne preč, ale život ide ďalej vo veľkom,“ napísala 28-ročná herečka k fotografiám. Williams patrí medzi celebrity, ktoré sociálne siete využívajú len sporadicky.
Príspevok z Talianska je jedným z mála – predtým naposledy pridala fotografie v apríli. Hoci sa herečka drží skôr v úzadí, v septembri sa objavila na verejnosti po boku Joey King, svojej hereckej kolegyne z pripravovaného filmu Practical Magic 2.
