Čelná zrážka osobného vozidla s kamiónom na D1! FOTO Z auta je len kopa šrotu, DVAJA ľudia neprežili

TRENČÍN - Dnes krátko po polnoci došlo na diaľnici D1 pri Trenčíne k tragickej dopravnej nehode. Osobné auto sa čelne zrazilo s kamiónom, na miesto smerovali všetky záchranné zložky.
"Na základe doteraz zistených skutočností, 52-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Renault Thalia na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce, v smere na Žilinu, z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnému nárazu s protiidúcim nákladným vozidlom zn. Scania," uviedla polícia.
52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri zrážke vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.
Nariadená bude aj súdno-znalecká pitva. Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava.
Daný úsek bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov na približne 5 hodín úplne neprejazdný. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní," uviedla polícia.