Ranné kolóny v Bratislave: Treba rátať so zdržaním, neprejazdný úsek na Pezinskej Babe

BRATISLAVA - Doprava smerom do Bratislavy sa v utorok ráno na niektorých miestach komplikuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Na diaľnici D2 na vjazde do hlavného mesta od Malaciek si vodiči postoja 30 minút. Zdržanie je aj na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca, kde si vodiči postoja 15 minút. Kolónu a desaťminútové zdržanie hlásia aj na Račianskej ulici smerom do centra.
Zelená vlna STVR upozorňuje aj na odstavený kamión na D1 za križovatkou Vajnory smerom do Petržalky, blokuje pravý jazdný pruh. Dávať pozor si treba aj na vrchole Pezinskej Baby, kde spadol na cestu strom. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch.