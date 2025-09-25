Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!

BRATISLAVA - Slovenská stand-up scéna zažíva menšie zemetrasenie. Bekim Aziri je známy tým, že dokáže rozosmiať celé Slovensko – či už na pódiu, v rádiu alebo na Instagrame. Tentokrát sa rozhodol, že už nebude stáť na scéne sám. So sebou berie človeka, ktorý je s ním od úplného začiatku – svoju mamu.
Bekimov príbeh pozná veľa ľudí. V roku 2005 mal vážnu nehodu, po ktorej ochrnul. To, čo by pre iných znamenalo koniec snov, sa preňho stalo začiatkom novej cesty. S humorom a obrovskou vôľou sa nielenže vrátil do života, ale začal ho žiť naplno a motivovať tisíce ďalších. „Od nehody som sa naučil, že sila nie je v nohách, ale v hlave. A humor je najlepší liek, ktorý nepredávajú v lekárni.“ Nie náhodou preto už čoskoro vystúpi aj na podujatí Kariéra EXPO v Bratislave, ktoré sa uskutoční 8. októbra v Starej tržnici.
Bekim po nehode stihol podchytiť svoj zdravotný stav a vybudovať si aktívny životný štýl, založiť CrossFit v Pezinku, otvoriť rehabilitačnú kliniku pre ľudí s hendikepom Rewalk a najnovšie aj pilates štúdio Refeel v Modre. Popri tom sa stal rádiovým moderátorom, influencerom a stand-up komikom, ktorý nikdy neuhýba pred ťažkými témami – naopak, premieňa ich na smiech. A teraz prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo – stand-up s vlastnou mamou. „Mama stála pri mne celý život. Od nehody, cez rehabilitácie, až po prvýkrát, keď som si sadol na stand-up pódiu. Ona je moja najväčšia fanúšička, ale aj najväčší kritik. Tak som si povedal – prečo by to mali mať len doma moji susedia, keď to môže zažiť celé Slovensko?“ ozrejmil dôvod rozhodnutia Bekim a dodal: „Myslel som si, že som najvtipnejší v rodine. Bojím sa, že po tom čo dám mamu na pódium, budem len jej predkapela.“
Turné Bekim + Mama prichádza do týchto miest:
Bratislava 9.10.2025 a 13.10.2025
Trenčín 10.10.2025
Banská Bystrica 11.10.2025
Trnava 15.10.2025
Prešov 16.10.2025
Šamorín 22.10.2025
Nitra 24.10.2025
Martin 25.10.2025
Levice 27.10.2025
Nové Mesto nad Váhom 29.10.2025