Tragédia v ruskej škole: Tínedžer nožom zabil 10-ročného žiaka

MOSKVA - V jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti tínedžer vyzbrojený nožom spôsobil smrteľné zranenie desaťročnému žiakovi a zranil aj pracovníka bezpečnostnej služby. Podozrivý bol zadržaný a je vo väzbe. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Aktualizované 11:10 Podozrivým z útoku nožom, ku ktorému došlo v utorok v jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti, je 15-ročný žiak deviatej triedy Timofej K. Motív jeho činu nateraz nie je známy. S odvolaním sa na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) o tom informovala agentúra AFP.
Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že tínedžer najprv bodol príslušníka bezpečnostnej služby, následne nastriekal korenistý sprej a potom bodol desaťročného žiaka, ktorý na následky zranenia zomrel.