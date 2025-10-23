Exmanželka Bekima ROK po rozchode: Náročné chvíle a... Dôvod, prečo si SÚKROMIE prísne STRÁŽI!

BRATISLAVA - Laura Aziri prezradila, aké je to byť slobodnou mamou. Priznala náročné chvíle a taktiež dôvody, prečo tak zaryto mlčí o svojom súkromí.
Bol to šok, keď sa prevalila na povrch informácia o rozchode komika a moderátora Bekima Aziriho s jeho krásnou manželkou Laurou. Laura a Bekim boli spolu dlhé roky a z ich lásky vzišla dcérka Elia.„Prežívame ako rodina asi najťažšie obdobie. Vychovávame spolu krásnu dcéru Eliu, ktorú nadovšetko obaja milujeme, a vždy ju budeme chrániť a starať sa o ňu s najväčšou možnou láskou. Úprimne priznávam, že pre mňa nie je vôbec jednoduché byť v situácii, keď ako verejne známa osoba musím túto citlivú vec komunikovať na verejnosti. Neprajem to nikomu zažiť," napísal Bekim ešte minulý rok v auguste.
Manželia sa neskôr rozviedli. Ku svojmu súkromiu sa stále nevyjadrujú a prísne si ho strážia. Laura však teraz urobila výnimku a prezradila, ako to ako slobodná mamička zvláda a tiež, ako to celé teraz vníma. „Sú dni, kedy idem na 100%, všetko je super a potom sú dni, kedy je ťažko, smutno a cítim, že som na všetko sama. Vtedy si poplačem, nadýchnem sa a idem ďalej. Je tu bublinka a ona je celý môj vesmír a pre ňu zvládnem všetko," adresovala svojej milovanej dcére.
Ich dcérka je aj dôvod, prečo o svojom súkromi tak zaryto mlčí. Prišla jej ale otázka od fanúšikov, či ľutuje svoje rozhodnutie rozviesť sa. „Takýchto otázok tu mám neúrekom. Prečo sme išli od seba, aký máme vzťah. Keby som to chcela rozoberať tu na internete, spravím to už dávno. Ale máme spolu dieťa, a to raz vyrastie a ja chcem, aby mala k obom rodičom v srdci lásku, úctu a vďaku," priznala.