Čokoládová párty. Na snímke Bekim (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Akciu spojenú so sladkou pochúťkou si nenechali ujsť ani viaceré známe tváre zo Slovenska. Do Prahy veľmi rád zavítal aj stand-up komik Bekim.

Ten neváhal kvôli oslavám polstoročnice obľúbenej čokolády cestovať až do Prahy. „Keby som nechcel, nemusím, ale spojíš príjemné s užitočným,“ zhodnotil s úsmevom a pri otázke, či je fanúšikom sladkého, mal jednoznačnú odpoveď: „Určite áno, od detstva mám rád sladké, mám rád čokoládu, takže nie je o čom.“

Časy, keď Bekim konzumoval čokoládu na kilá sú síce preč, no priznáva, že si ju rád dopraje aj dnes. „Nie je to na mne vidieť, lebo pracujem na svojej postave,“ dodal s úsmevom. Spomienky sa automaticky preniesli aj k školským rokom. A tie vraj neboli úplne bezproblémové. Aký bol teda Bekim študent? „Priemerný. Mohol som mať na viac, ale mal som trojky, štvorky, lebo mňa to nebavilo. Učil som sa vždy len toľko, aby som prešiel. Škola ma veľmi nebavila, ale nebol som sprostý – vedel som sa naučiť, len sa mi nechcelo,“ zhodnotil so svojím typickým nadhľadom.

Najväčším favoritom boli pre neho hodiny telesnej a predmety ako fyzika, chémia či matematika by z rozvrhu najradšej úplne vymazal. Otvorene však prinal, že aj napriek ťažkým momentom v živote by nemenil vôbec nič. „Nikdy. Nemenil by som ani moje najhoršie situácie. To je život, tak to je,“ nešetrí úprimnosťou Bekim. A tej ostal verný aj naďalej, neuveríte, čo v minulosti musel tajiť pred vlastnou mamou!

Bekim prezradil, aký bol študent: Toto musel pred mamou schovávať! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)