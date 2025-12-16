Pošli dobro na oblátku darcovského portálu ďakujeme.sk

Vianoce sú obdobím, keď ľudia prirodzene túžia pomáhať viac ako inokedy. Práve v tomto období si intenzívnejšie uvedomujeme, koľko ľudí a rodín okolo nás potrebuje pomoc. Darcovský portál ďakujeme.sk prichádza s vianočnou kampaňou „Dobrý pocit na oblátku“, v rámci ktorej môžete spolu s nimi pomôcť tým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.
„Tento rok sa do nášho programu prihlásilo takmer 60 rodín, jednotlivcov aj kolektívov, ktorí potrebujú pomoc. Všetci príjemcovia pomoci v našom systéme sú dôkladne overení a finančná pomoc, ktorú poskytujeme, je adresná,“ hovorí Adriána Kemková, riaditeľka ďakujeme.sk.
Peniaze, ktoré sa spoločne prostredníctvom darcovského portálu ďakujeme.sk vyzbierajú, budú tento rok použité na rehabilitácie, terapie, zaplatenie nájomného, zdravotné a pracovné pomôcky, či základné potreby, ako sú napríklad potraviny a hygienické potreby, bez ktorých by rodiny nedokázali fungovať.
„Pre darcov je to výnimočný moment, pretože každé euro, ktoré darujú na vybrané príbehy, sa vo výslednej pomoci premietne dvojnásobne. Žiadne euro sa nestratí, keď darujete v rámci našej kampane, darujete dvakrát,“ dodáva Kemková na margo podpory Férovej nadácie O2, ktorá aj tento rok znásobí finančné dary až do výšky 5 000 eur.
Už po dvanásty raz zorganizoval darcovský portál v spolupráci s handmade tvorcami zo Sashe.sk, predvianočnú aukciu originálnych handmade výrobkov, v ktorej mohli ľudia vydražiť jedinečné produkty od slovenských tvorcov. „Sme veľmi vďační všetkým šikovným tvorcom zo sashe.sk, ktorým nie je ľahostajný osud druhých a už po 12 rok nám venovali do aukcie svoje výrobky,“ hovorí Adriána Kemková. Celý výťažok z aukcie, ktorý tento rok dosiahol 800 eur smeruje na podporu vianočného programu Dobrý pocit na oblátku.
„Keď sa delíme o to, čo máme, rozdávame dobro a radosť , v skutočnosti tým obdarúvame aj seba. Pomôcť niekomu prežiť krajšie Vianoce je jeden z najkrajších pocitov, s akým si môžeme sadnúť k štedrovečernému stolu so svojou rodinou. Ďakujeme, že pomáhate a prinášate vianočného ducha do mnohých slovenských rodín,“ uzatvára Adriána Kemková. Darcovský portál ďakujeme.sk pomáha slovenským rodinám už 19 rokov a za tento čas podporil už tisícky rodín a jednotlivcov v núdzi.
