Hudákovi dala žena po hádke za PRAVDU: Reakcia Zdeny Studenkovej vás dorazí!

BRATISLAVA - Bolo to osudové stretnutie! Zdena Studenková a Jozef Vajda hrali celé roky manželov, v seriáli Osud to tak však nie je.
Medzi stálymi hádačmi relácie Inkognito, ktorými sú Michal Hudák a Marián Čekovský, sa v tomto vydaní ocitli aj častí hereckí partneri Zdena Studenková a Jozef Vajda, ktorý sa už čoskoro predstaví v Jojkárskom seriáli Osud. „Prvýkrát hrám v seriáli, kde hrám veľkého pracháča,“ a kde „nehráš so mnou“, okamžite dodala Studenková. „Hráš bohatého, a toto Zdenka odmieta, ona má iné hodnoty, nie je žiadna zlatokpka,“ zachraňoval situáciu Vlado Voštinár. Keď sa však bavili o vzťahoch, zasiahol aj Michal Hudák príbehom zo svojho života. Pýtal si radu a keď sa toho chopila Zdena, okamžite zaradiť spiatočku s tým, že iba žartoval... Čo mu povedala a čím to napokon zabil Voštinár, uvidíte vo videu. Nezabudnite si však pozrieť aj poslednú tohtoročnú reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
