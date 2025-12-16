Posun v PRÍPADE mŕtveho režiséra s manželkou: Zatkli ich syna! Bojoval s psychickými problémami

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla šokujúca rodinná tragédia. Syn legendárneho režiséra Roba Reinera bol zatknutý po tom, čo ho polícia označila za hlavného podozrivého z vraždy vlastných rodičov.
Hollywood zasiahla tragédia, ktorá otriasla nielen filmovým svetom, ale aj verejnosťou. Ako informujú rôzne médiá, syn známeho režiséra Roba Reinera, Nick Reiner, bol zatknutý v súvislosti s brutálnou vraždou svojich rodičov. Polícia ho zadržala po dramatickej pátracej akcii, ktorá sa skončila na stanici metra v Los Angeles.
Zábery zo zatýkania ukazujú, ako je 32-ročný Nick donútený ľahnúť si na zem a následne mu policajti nasadzujú putá. Vyšetrovatelia odhalili, že Nick sa krátko po čine ubytoval v hoteli v Santa Monice, kde zamestnanci našli sprchu plnú krvi, krvavé stopy pri posteli a okno zakryté posteľnou bielizňou, informuje TMZ. Rob Reiner a jeho manželka Michele boli nájdení mŕtvi vo svojom dome.
Objavila ich dcéra Romy, ktorá následne kontaktovala políciu. Tá neskôr upozornila mužov zákona, že za ich smrť je zodpovedný ich syn. Nick Reiner dlhodobo bojoval so závislosťou a vážnymi psychickými problémami. Rodina sa ho snažila dať liečiť už od puberty. Sám Nick v minulosti priznal, že bol na liečení až 17-krát a že niekoľkokrát skončil bez domova.