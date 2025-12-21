Iné Vianoce Simanovej: My nie sme taká typická rodina! Odpadnete, ČO idú robiť

BRATISLAVA - Kým mnohí ešte len vyťahujú zimné bundy zo skríň, Simona Simanová má už prvú lyžovačku za sebou. Moderátorka spravodajstva sa netají tým, že sneh, hory a svah k jej zime jednoducho patria – a tento rok si ich dopriala skôr, než zima stihla naplno zaklopať na dvere.
Lyžovanie je pre Simonu viac než len sezónny šport. Moderátorka vyrastala v kraji obklopenom horami, takže od lyží cez bežky až po skialp – všetko malo svoje miesto. „Ja milujem lyžovanie a neviem si bez toho predstaviť žiadnu zimu. Ja som sa narodila v Bystrici, takže každé prázdniny od prvého snehu sme boli na lyžiach, na bežkách alebo na skialpoch, keď neťahali vleky. Úplne to milujem – byť prvá na svahu, tie hory sú nádherné,“ hovorí s nadšením.
Na svahoch sa však neriadi vždy rovnakým scenárom. Niekedy si vychutná jazdu s kamarátkami, inokedy sú hlavným programom deti. Najmä syn Lucas je na svahu poriadny živel. „Ja mám pocit, že som celkom rýchla, vyberáme aj čierne zjazdovky, ale on ma predbehne. Ja som potom vždy v strese, aby nespadol, aby si niečo nezlomil, aby to zvládol,“ priznáva usmievavá blondínka otvorene.
Hory jej dali množstvo krásnych zážitkov, no nevyhla sa ani menej príjemným momentom. „Na skialpoch sa mi raz podvrtlo koleno a mala som natrhnutý väz,“ dodáva moderátorka, ktorú však od zimy strávenej na snehu nič neodradí. Vianoce preto u Simanovcov neznamenajú hromady darčekov, ale spoločné chvíle. „My nie sme úplne typická rodina, lebo vždy cestujeme na hory – všetky tri generácie, deti, rodičia aj starí rodičia. Je to sympatické, keď tie 8 až 9-ročné deti vytiahnu tých 70-ročných na svah a pretekajú sa, kto bude mať lepší čas,“ opisuje s nadšením rodinnú tradíciu moderátorka. Vianoce sú teda viac o zážitkoch ako darčekoch, i keď Simona predsalen prezradila svoje vianočné prianie...