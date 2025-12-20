Marianna Ďurianová chce na Vianoce len jednu vec: Potrebuje to kvôli novej LÁSKE

BRATISLAVA - Marianna Ďurianová má o Vianociach jasnú predstavu - láska, rodina a atmosféra. Darčeky vybavuje celý rok vopred, ale výkony dokonalej gazdinky od nej nečakajme. Piecť bude len pre vôňu.
Vianoce sú obdobím plným emócií, radosti, rodinných stretnutí a lásky. Teší sa na ne aj moderátorka Marianna Ďurianová. „Nie som až taká romantická duša, ako by sa možno očakávalo, ale ľúbim a veľa ľúbim… a som šťastná, že mám koho ľúbiť,“ priznala Marianna. V duchu "ľúbenia" sa budú niesť aj jej Vianoce, na ktoré sa pripravuje dlho - aspoň čo sa týka darčekov. „Som poučená z minulosti, to ja riešim počas celého roka, takže ja som úplne bez stresu.“
Otázkou však je, či bude aj variť aj piecť. Marianna sa totiž už svojho času vyjadrila, že nemusí mať mať doma stále varenú stravu a nie je úplne stopercentná gazdinka. „Budem piecť, ale nebude to veľkolepé pečenie, bude to pečenie pre atmosféru, ja milujem tú vôňu, keď sa šíri priestorom…“ uviedla sa a priznala aj to, čo znamená často používané množné číslo v jej rozprávaní. A keď niekto zisťuje, čo by si rada našla pod stromčekom ona, prišla veľmi konkrétna odpoveď… Toto by ste určite netipovali.
