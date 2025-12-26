KRUTÉ osudy hviezd rozprávky O princeznej Jasněnke a lietajúcom šustrovi: Rakovina i ochrnutie!

PRAHA - Nesmrteľná rozprávka O princeznej Jasnenke a lietajúcom ševcovi patrí už desaťročia k neodmysliteľným symbolom Vianoc. Za úsmevnými scénami a rozprávkovou láskou sa však skrývajú silné životné príbehy jej hlavných predstaviteľov. Michaela Kuklová a Jan Potměšil sa po rokoch vrátili k spomienkam na nakrúcanie, ale aj k osudovým skúškam, ktoré ich oboch postihli – vážnej chorobe, tragickej nehode a obdivuhodnej sile nevzdať sa.
Troškov film O princeznej Jasnenke a lietajúcom ševcovi z roku 1987 patrí neodmysliteľne k Vianociam. Rozprávka rozpráva príbeh o kráľovi, ktorý musí vyriešiť spor medzi Slnečnou pani a zlou čarodejnicou z Čiernych lesov. Tá mu predpovie, že jeho dcéra, princezná Jasněnka, sa vydá za obyčajného šustra. Kráľ sa snaží osudu zabrániť, no láska si napokon nájde cestu. Mladý šuster Jíra sa do princeznej zamiluje a s pomocou vlastnej šikovnosti a odvahy ju musí vyslobodiť zo zajatia zlej čarodejnice. Rozprávka je o sile lásky, osudu a víťazstve dobra nad zlom.
Hlavných hrdinov v tomto počine stvárňujú herci Michaela Kuklová (Jasnenka) a Jan Potměšil (šuster Jíra). Aj keď boli v tom čase veľmi známi a ich sláva stúpala raketovou rýchlosťou, postretol ich oboch krutý osud. Michaela prekonala rakovinu a Jan mal ťažkú autonehodu, po ktorej ochrnul. V najnovšom rozhovore pre magazín DNES si zaspomínali na spoločné nakrúcania. „Jasnenka to pri natáčaní nemala jednoduché," povedal v úvode herec. „Bola som dosť pobitá a porezaná, ale bavilo ma to až na jednu scénu s Helenou Růžičkovou, keď som od nej dostala topánkou cez ústa," spomínala herečka.
„Natáčanie síce nebolo úplne jednoduché, ale bolo krásne. Najmä tebe, Miša, by som chcel vzdať hold, že si to všetko zvládla," pochválil Michaelu Jan, ktorá mu to vzápätí opätovala. Svoju slávu si v tom čase neuvedomovali. „Bola som osemnásťročné teľa, vôbec som si neuvedomovala, čo pre mňa Jasnenka bude znamenať. Až neskôr mi došlo, aké je vzácne, že sa rozprávka zaradila medzi tie najúspešnejšie, na ktoré sa ľudia radi pozerajú znovu," vyjadrila sa herečka.
Po období úspechov prišiel nečakaný zlom v podobe tragickej nehody. Začiatkom decembra 1989 sa Potměšil vracal autom z jednej z novembrových manifestácií späť do Prahy. Cestoval spolu s kolegami, keď vodiča premohol mikrospánok. Vozidlo narazilo do zvodidiel, odrazilo sa na opačnú stranu cesty a skončilo v priekope. Jan bol z auta vymrštený a zostal zakliesnený pod vozidlom. „Bolo škaredé počasie. Snežilo, pršalo, chvíľu mrzlo, chvíľu nemrzlo. Od Honzu viem, že vodič trochu narazil do zvodidiel, snažil sa to vyrovnať, vraj hovoril, že to má už pod kontrolou, ale auto narazilo znovu. A vyletelo z cesty. Za nami išlo nejaké auto. Vodič v tom príšernom počasí zastavil a šiel sa pozrieť, čo sa deje," opísal Jan po mnohých rokoch.