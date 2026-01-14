Moderátorka STVR začínala kariéru v REALITY ŠOU: A nebola jediná... Aha, ako vyzerala pred 22 rokmi!

BRATISLAVA - Simona Simanová (40) je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou obrazoviek verejnoprávnej STVR. Moderuje tam spravodajstvo. Svoju kariéru pred dlhými 22 rokmi však začínala v reality šou. A nebola jediná... Pozrite, ako vtedy vyzerala!
Simona Simanová je moderátorkou spravodajstva STVR. Vyštudovala farmáciu, ale týždeň po štátniciach išla na konkurz moderátorky, a to jej zmenilo život. No ambície byť na televíznych obrazovkách mala už oveľa skôr. V tom čase ešte nechodila ani na vysokú školu...
Televízia Joj na streamovaciu platformu Joj Play nahrala prvú slovenskú reality šou Dievča za milión, ktorú vysielala pred dlhými 22 rokmi. Cieľom projektu bolo nájsť mladú ženu, ktorá má potenciál stať sa mediálnou hviezdou, teda osobnosťou vhodnou pre televíziu a šoubiznis. Víťazka dostala výhru 1 milión slovenských korún, zmluvu s televíziou Joj a vlastnú reláciu.
Tou sa stala herečka Karin Olasová... No v projekte zažiarili aj iné dnes známe ženy. Jednou z nich je napríklad herečka Katarína Ivanková či dabingová herečka Barbora Chlebcová. No zo šou vzišli aj známe moderátorky. Prekvapivo však nie tie, ktoré sa dostali do finálovej 10-ky.
Jednou z nich bola napríklad spomínaná Simona Simanová, ktorá v tom čase mala iba 18 rokov. Tá sa síce z kastingových kôl prebojovala do semifinále v Tunisku, no tam svojimi kvalitami porotu nepresvedčila a ďalej v šou nepokračovala. A rovnaký prípad je, prekvapivo, aj Miriam Kalisová. Tá podobne, ako jej kolegyňa z verejnoprávnej televízie, skončila pred bránami živých prenosov.
Pozrite, ako vyzerali!
