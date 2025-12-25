Neuveriteľné premeny rozprávkových princezien: Pozrite, ako sa zmenili vaše milované hrdinky!

Obľúbené princezné z rozprávok (Zdroj: archív)
BRATISLAVA - Štedrý večer sa blíži a s ním aj nezabudnuteľné české rozprávky, ktoré milujú celé generácie. Popoluška, Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou – bez nich by Vianoce neboli tým pravým sviatkom. Ale aj hrdinky, ktoré na obrazovkách zostali večne mladé, zostarli a ich životy skrývajú dramatické príbehy.
Princezná so zlatou hviezdou (1959)
Princezná so zlatou hviezdou na čele (Zdroj: archív)
Marie Kyselková (†84)
Marie Kyselková bola česká modelka a herečka, pôvodne zdravotná sestra, sa preslávila jedinou rolou princeznej Lady. Počas natáčania už očakávala syna Ondřeja. Pôvodne mala hlavnú rolu získať úplne iná herečka, ale keď ochorela, režisér Frič nakoniec na radu svojej manželky obsadil práve Kyselkovú. Výsledok? Nezabudnuteľná česká rozprávka, ktorá patrí dodnes k vianočným klasikám. Kyselková zomrela v januári 2019.
Tri oriešky pre Popolušku (1978)
Tri oriešky pre Popolušku (Zdroj: archív)
Libuše Šafránková (†68)
Legendárna Popoluška sa stala ikonou českého filmu. V roku 2008 dokonca zvolili Libušu Šafránkovú za najobľúbenejšiu českú herečku. S manželom Josefom Abrhámom (†83) žila krásnych 43 rokov a majú syna Josefa ml. Lenže v roku 2021 podľahla rakovine…
Hneď počas natáčania sa ukázalo, že drobná Libuše, ktorá mala v páse iba 53 centimetrov, zvládla väčšinu scén na koni úplne sama, pričom len pri dramatickom skoku cez kládu v lese musela zasiahnuť žokejka. A vedeli ste, že pôvodne mal princa hrať Jan Hrušínský?