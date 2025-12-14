Orbán varuje: Konfiškácia ruských aktív by bola vyhlásením vojny

BUDAPEŠŤ - Konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe by viedla k nepredvídateľným následkom pre Európsku úniu, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. „Dôsledky tohto kroku by boli oveľa vážnejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vyzerá to ako ekonomický problém, ale nie je to tak. Je to priamy krok k vstupu do vojny,“ povedal Orbán v rozhovore, ktorý odvysielal v nedeľu na svojom internetovom kanáli časopis Mandiner. Informuje o tom agentúra TASS.
„Konfiškácia ruských menových rezerv a ich následné použitie na pomoc strane vo vojne s Ruskom by sa rovnalo vyhláseniu vojny,“ zdôraznil Orbán.
Vlády členských krajín Európskej Únie (EÚ) v piatok (12. 12.) prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Doposiaľ boli prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžadovalo každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Väčšinové hlasovanie obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku. Celková hodnota dotknutých aktív sa odhaduje na približne 210 miliárd eur.