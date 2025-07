Gabriela Drobová. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Gabriela Ruman nedávno prekvapila verejnosť návratom pred mikrofón! Po rokoch sa postavila pred publikum ako moderátorka – a to na krste knihy Jasminy Alagič s názvom Pošli to ďalej. Ale to nebolo jediné, čo na nej upútalo pozornosť... Ruman prešla za posledné mesiace obrovskou premenou a výsledok? Stojí za to!

Gabika Ruman srší sebavedomím a ženskou energiou! Istejšia a žiarivejšia je ale ešte viac po tom, čo podstúpila zmenu a popracovala na svojej postave. „Vieš, čo je paradox? Ja som vôbec nevidela ani necítila, že som pribratá. Ja som bola naozaj spokojná... Ale keď som sa postavila na tú váhu, tak som si povedala – preboha!“ prezradila otvorene. No a dôvod, pre ktorý sa rozhodla schudnúť, vás zaručene pobaví a rozosmeje - dozviete sa ho však vo videu.

V každom prípade Gabika svoju premenu vzala vážne. A priznala, že jej k štartu pomohla injekčná liečba. „Nahovorila ma na to moja najlepšia kamoška, Ali Pallová, ktorá je lekárka. Povedala mi – zober si to ako barličku, nauč sa robiť ten životný štýl, ako ho chceš dodržiavať, a choď do toho. A musím jej za to poďakovať.“ Za zhodenými kilami je však okrem tejto pomoci aj poriadna drina. Známa producentka a dramaturgička zmenila jedálniček, cvičila päťkrát do týždňa a dnes jej ručička na váhe ukazuje o neuveriteľných 13 kíl menej. Zdá sa však, že tu ešte blondínka nekončí a po zoštíhlení postavy sa pustí do ďalšej premeny!

Gabriela Ruman úžasne SCHUDLA: Neskutočné, koľko kíl zhodila! Chystá sa do ďalšej premeny (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)