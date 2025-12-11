Janka Hospodárová drží s partnerom prísnu DIÉTU: Ozempic? PRAVDA o udržiavaní línie

BRATISLAVA - Moderátorka Jana Hospodárová je známa tým, že miluje zvieratá, no až pri rozhovore s ňou človek pochopí, aké vážne to v skutočnosti je. Doma má malý zverinec a jej partner Ľuboš sa musel prispôsobiť tempu, ktoré by nezvládol každý.
Janka sa pri téme zvierat úplne rozžiari. Keď povieme "láska k zvieratám", u nej to nie je fráza. „Je obrovská,“ vystihla jediným slovom a vzápätí priznala, že hoci miluje všetkých svojich chlpáčov rovnako, jedno puto je predsa len najsilnejšie: „Musím sa priznať, že najviac inklinujem k mačičkám, ale nevedela by som povedať, koho z tých svojich milujem najviac.“ Nie náhodou bola teda spolu so Zorou Czoborovou a Jozefom Oklamčákom porotkyňou vydarenej módnej šou Labky na móle, ktorá sa nedávno uskutočnila v obchodnom centre Eurovea.
Dvojica však mala prednedávnom aj iný dôvod na radosť. Oslávili svoje piate výročie a podľa slov známej moderátorky si tento deň obaja poriadne užili. „Oslávili sme ho špeciálne – my sme sa dali na krabičkovú diétu a v ten večer, keď sme mali výročie, sme si dopriali úplne všetko! Aj pohár vína, aj druhú večeru, aj tortu, takže boli sme šťastní.“ Janka, ktorá sa pýši štíhlou figúrou však po krabičkovej diéte nesiahla z túžby chudnúť: „Každý to potrebuje. Je to pestrá strava, vyvážená strava, a v tom našom chaotickom živote nestíhame jesť úplne dobre, takže preto sme sa rozhodli.“ Nedalo sa však nespýtať na fenomén dneška – ozempic diétu. Mnohé ženy po nej siahajú hlava-nehlava. A či by sa na ňu dala Janka? Jej odpoveď na túto trendovú skratku k štíhlosti si nenechajte ujsť v našom rozhovore…
