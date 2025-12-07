Odkazy Oľge Feldekovej (†82) do neba: Na tom CHAOSE by sa strašne smiala!

BRATISLAVA - Známe osobnosti posielajú odkazy do neba zosnulej Oľge Feldekovej (†82), ktorej humor milovali všetci. Takto za ňou smútia jej dlhoroční kolegovia, známi či blízki priatelia... Na tom chaose by sa strašne smiala!
Zlatica Švajdová Puškárová
„Olinka, odpočívaj v pokoji, pre mňa si navždy prvá dáma inteligentného humoru. Spolu sme preberali cenu Osobnosť Bratislavy a z jej rúk som preberala Krištáľové krídlo. Mala nádhernú reč, na ktorú nikdy nezabudnem. Vzácna, láskavá, iskrivo vtipná, vždy usmiata a životnou múdrosťou obdarovaná."
Daniel Hevier, slovenský básnik
„Takto si ju budem pamätať. Takto pre mňa ostáva. Krásna, múdra, vtipná dáma. Starostlivá mama, kráľovná rodiny s 5 deťmi, ako ju zachytil v Modrej knihy rozprávok Albín Brunovský. Partnerka a inšpirátorka manžela Ľuba. Sama skvelá rozprávačka i rozprávkarka, výborná prozaička. Keď som bol ešte chlapec, takmer ešte dieťa, volal som ju teta Oľga, neskôr už bola pre mňa pani Oľgou. Stále mi v ušiach znie jej hlas, vždy podfarbený smieškom alebo úsmevom. Pani Oľga, odpočívajte v pokoji."
Oliver Andrásy, slovenský scenárista
„Krátko po návrate z Mexika som sa od Eni Vacvalovej dozvedel veľmi smutnú správu: naša milá Olinka Feldeková nás opustila. Áno, už sa na nás pozerá z neba. O tom, že je v nebi, vôbec nepochybujem. Olinka bola mimoriadne dobrý a obetavý človek. A neuveriteľný profesionál. Mali sme ju v našich reláciách nespočetnekrát a vždy odviedla perfektnú prácu. Na každé stretnutie s ňou som sa vždy tešil. Či to bola nahrávka Aj múdry schybí/Nikto nie je dokonalý, oslava mojej 60-siatky alebo krst jej knihy. Nech je jej zem ľahká. Úprimnú sústrasť spolu s manželkou Dankou vyjadrujeme manželovi Ľubkovi, dcére Katke, synovi Martinovi i celej rodine Feldekovcov."
Zuzana Fialová, herečka
„RIP drahá pani Oľga Feldeková. Vy by ste sa na tom chaose strašne smiali."
Hana Lasicová, scenáristka
„Ach, som rada, že sme sa ešte nedávno mohli vidieť a od srdca porozprávať..."
Dorota Nvotová, politička
„Aj dnes si z nás vystrelila... RIP pani Feldeková. Už som jej dnes jeden nekrológ písala. A potom to dala na Lasicu. Veru, keby si svoju smrť naplánovala samotná Oľga Feldeková, neprebehla by inak. Zomrela za jeden deň dvakrát. Keď raz pominú slzy a bôľ, pousmejeme sa aj my."
Karin Haydu, herečka
„Olinka naša, odpočívaj v pokoji."
Vladimíra Marcinková, politička
„Je mi to veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť blízkym."
Michael Szatmáry, komik
„Odišla Oľga Feldeková. Posledné tri roky ma vždy vítala slovami: Ahoj Mišenko! Vyobíjmala, vybozkávala ma a pochválila ma, ako dobre vyzerám. Neveril som jej, lebo vždy to bolo o pol 9 ráno. Kompliment som vždy vrátil a aj nejaké pridal. Aj keď bola chorá, zvládala to s gráciou a šarmom. Mala 82 rokov, ale mozog mladší ako my mladší. Najviac zábavy sme si užili ešte pred tým, ako sa štartli kamery. Vedela prijať vtip a vrátiť ho tak, že sme zostali ticho a potom vybuchli do smiechu. Nie je jednoduché uspieť v humornom biznise, ktorý, bohužiaľ, ovládajú viac muži, no ona to dokázala a bola dokonca vtipnejšia ako my "komici". Bola to dáma s nadhľadom, s brisknou mysľou a bude nám všetkým chýbať, lebo také ako ona, sa dnes už nevyrábajú. Zbohom Oli. Bozkávam ťa."
Katarína Šimurka Feldeková, dcéra Oľgy a Ľubomíra Feldekovcov
„Leť láska leť. Aby si bola všade. Nech Ťa má každý plnú dušu a nech je všade pokoj a mier."