Rozvod, slzy, rok pauzy a nový začiatok: Jennifer Lopez šokuje spoveďou o živote BEZ Afflecka

LOS ANGELES - Roky vyzerali ako dokonalý hollywoodsky príbeh. Jennifer Lopez a Ben Affleck – legendárna dvojica „Bennifer“, ktorá po dvoch desaťročiach opäť našla cestu k sebe, sa v roku 2022 zosobášila. Lenže rozprávka sa rýchlo skončila. Dnes je všetko inak a samotná Jennifer Lopez otvorene priznáva, že sa cíti lepšie než kedykoľvek predtým… sama.
Speváčka a herečka Jennifer Lopez konečne otvorene prehovorila o bolestivom období po rozvode s Benom Affleckom v rozhovore pre Good Morning America. A jej slová prekvapili mnohých fanúšikov. „Musela som zastaviť úplne všetko. Zrušila som turné a rozhodla som sa byť doma a len… sedieť s tým, čo sa stalo,“ priznala Lopez.
Po rozchode s Benom Affleckom v roku 2024 si dala ročnú pauzu od práce, aby spracovala koniec manželstva a sústredila sa na rodinu, najmä na svoje dvojičky Maxa a Emme. Podľa jej slov to nebolo jednoduché. Namiesto toho, aby sa vrhla do práce alebo nového vzťahu, rozhodla sa tentoraz pred problémom neutekať.
Jennifer zároveň priznala, že sa snažila pochopiť vlastné chyby a neviniť len bývalého manžela. „Nemohla som obviňovať nikoho iného. Musela som sa pozrieť na seba a pochopiť, čo sa stalo,“ vysvetlila. Ich rozvod bol dokončený začiatkom roku 2025, po približne dvoch rokoch manželstva. Pre fanúšikov to bol šok – ešte pár mesiacov predtým dvojica hovorila o veľkej druhej šanci na lásku.