Lekári mu ruku na mesiac SCHOVALI do bedra: Šokujúca operácia zachránila otcovi končatinu, dnes robí nemožné!

USA - Kyle Mazur zažil pracovnú nehodu, ktorá mu navždy zmenila život. Po tom, čo mu stroj vo fabrike doslova strhol kožu z ruky, lekári museli pristúpiť k nezvyčajnému zákroku – jeho ruku na niekoľko týždňov prišili do bedra.
„Najskôr som si myslel, že snívam,“ spomína si dnes 31-ročný Američan na moment z 2. februára 2022, keď sa mu pri práci operátora v továrni na kartónové krabice vážne zranila ruka. Keď si uvedomil rozsah zranenia, zaplavil ho strach aj neistota. „Keď som pochopil, aké je to vážne, veľmi som sa bál a zároveň som cítil obrovskú bolesť,“ povedal. Pri nehode mu stroj strhol všetku kožu z ruky a zároveň prišiel o dva prsty. Nasledovalo až 16 operácií a mesiace náročnej rehabilitácie, uvádza The Sun.
Lekári zvažovali amputáciu
Po príchode do nemocnice dostal niekoľko možností liečby. Jednou z nich bola amputácia ruky, ďalšou operácia, pri ktorej by mu lekári presadili prsty z nohy, aby mal opäť päť prstov. „To som odmietol,“ vysvetlil. Rozhodol sa pre inú možnosť – zachrániť ruku pomocou operácie, pri ktorej ju lekári prišili k bedru, aby sa obnovilo jej prekrvenie. Tento starší chirurgický postup sa nazýva pediklovaný trieslový lalok alebo aj „hand-in-pocket“ operácia. Používa sa v prípadoch, keď je ruka vážne poškodená a chýba jej koža, prípadne sú odkryté kosti a šľachy. Zákrok umožňuje obnoviť prívod krvi do zranenej ruky, čím sa znižuje riziko infekcie a amputácie.
Šesť týždňov s rukou prišitou k telu
Kyle mal ruku prišitú k bedru približne šesť týždňov. Po tomto období ju lekári oddelili a koža z triesla sa stala novou kožou na jeho ruke. „Koža z môjho slabín je teraz na vrchu ruky. Je to naozaj neuveriteľné,“ povedal. Celý proces zahŕňal minimálne 16 operácií a nespočetné hodiny rehabilitácie. Dnes si postupne zvyká na nový spôsob života.
Každodenné veci sa musel učiť odznova
Jeho manželka Kirstyn, ktorá pracuje ako domáca zdravotná sestra, bola práve v nemocnici, keď sa o nehode dozvedela. Podporovala aj rozhodnutie zachrániť ruku, keď lekári zvažovali jej amputáciu. Po úraze však čelil mnohým problémom. Okrem výrazných jaziev z piatich transplantácií kože trpí aj poškodením nervov a syndrómom komplexnej regionálnej bolesti v ľavej ruke.
„Po zranení som mal problém prakticky so všetkým,“ priznal. Mnohé bežné činnosti sa musel naučiť robiť inak – napríklad hrať videohry s pomocou brady alebo používať špeciálne nože na krájanie jedla či dávkovač zubnej pasty.
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Starostlivosť o syna zvládne jednou rukou
Najväčšou výzvou bola starostlivosť o jeho malého syna Kurtisa, ktorý mal v tom čase len desať mesiacov. „Zdvihnúť syna jednou rukou bolo spočiatku desivé, ale teraz som už profesionál,“ hovorí s úsmevom. „Plienku dokážem vymeniť jednou rukou za menej než minútu.“ Po takmer roku otcovstva je presvedčený, že zvládne všetko, čo jeho syn potrebuje.
Pohľady ľudí už nerieši
Kyle priznáva, že ľudia na jeho ruku často pozerajú. „Dlho som sa kvôli tomu cítil neistý, ale dnes mi už nevadí, ak si zo mňa niekto robí srandu,“ povedal. Niektorí mu radia, aby si dal robotickú ruku, no on vysvetľuje, že svoju ruku stále používa každý deň. Hoci má protézu, využíva ju len občas. „Negativitu ignorujem. Som vďačný, že svoju ruku ešte mám.“
Chce motivovať aj ostatných
Za pracovný úraz dostal odškodnenie, no jeho výšku nechce zverejniť. Svoju skúsenosť chce radšej využiť na pomoc iným. „Trvalo mi pár rokov, kým som prijal svoju novú ruku aj nový život, ale som rád, že som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol,“ povedal. Dodáva, že sa chce naučiť hrať baseball jednou rukou – podobne ako legendárny nadhadzovač Jim Abbott – a naďalej sa venuje aj skateboardingu. „Chcem ľuďom s postihnutím ukázať, že môžete dosiahnuť čokoľvek, ak si to naozaj zaumienite.“