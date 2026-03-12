Vzbura proti Bruselu? Poľský prezident odmietol miliardy z programu SAFE a predstavil vlastný plán

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki bude vetovať návrh zákona o implementácii programu Európskej únie SAFE na financovanie obranných programov. Prezident začiatkom marca predstavil vlastný návrh mechanizmu na modernizáciu ozbrojených síl bez úrokov a bez dlhodobého úverového zaťaženia. Informovala o tom agentúra PAP.
„Rozhodol som sa nepodpísať návrh zákona, ktorý by Poľsku umožnil prístup k úveru SAFE. Nikdy neschválim zákon, ktorý poškodzuje našu suverenitu alebo našu ekonomickú a vojenskú nezávislosť,“ povedal Nawrocki. „V tejto chvíli by som chcel varovať, že všetky pokusy o nelegálne zadlženie našej krajiny zahraničným dlhom cez zadné dvierka, budú skôr či neskôr mať politické aj právne dôsledky,“ zdôraznil prezident.
Veto podľa vlády nezabráni Poľsku využívať výhody programu, ale sťaží financovanie zložiek ako hasičský zbor, pohraničná stráž a polícia. „Prezident premrhal príležitosť správať sa ako vlastenec," reagoval na sociálnej sieti X premiér Donald Tusk. Vláda bude o rozhodnutí prezidenta diskutovať v piatok ráno na mimoriadnej schôdzi.
Varšava mala byť najväčším príjemcom iniciatívy Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE) v hodnote 150 miliárd eur zameranej na posilnenie ozbrojených síl kontinentu. Vláda požiadala o financovanie 139 obranných projektov v celkovej výške 43,7 miliardy eur vo forme nízkoúročných pôžičiek s dlhodobou splatnosťou. Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože obmedzuje objednávky iba na európske firmy. Podľa nich to nespĺňa potrebu diverzifikácie dodávok techniky pre Poľsko a môže spôsobiť tlak na dodávateľov a zvýšenie cien. Podľa opozičnej strany Právo a spravodlivosť môže byť program v budúcnosti použitý na nátlak Európskej komisie voči jednotlivým krajinám.