Feldek po smrti milovanej Olinky (†82): Slová plné bolesti... Detaily pohrebu!

BRATISLAVA - V sobotu Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 82 rokov zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Jej manžel Ľubomír Feldek (89) sa so stratou svojej milovanej vyrovnáva ťažko... Po dvoch dňoch sa však zmohol na pár slov plných bolesti. A známe sú už aj detaily pohrebu!
Keď v sobotu verejnosť obletela správa o úmrtí Oľgy Feldekovej, jej manžel Ľubomír Feldek to dementoval. Neskôr sa však začali objavovať informácie o tom, že smrť milovanej manželky si len nechce pripustiť. A smutnú správu napokon potvrdil ich syn Martin aj dlhoročná rodinná priateľka Anna Ölvecká. Až po dvoch dňoch sa ozval aj samotný Feldek so slovami plnými bolesti.
Na sociálnej sieti Facebook zverejnil obálku svojej knihy Modrá kniha rozprávok, ktorá obsahuje ilustráciu zachytávajúcu Feldeka s manželkou a deťmi. A o pár hodín neskôr zverejnil Shakespearov Sonet 51, ktorý sám prebásnil. Ten hovorí o ťažobe odlúčenia od milovanej osoby a využíva pritom obraz jazdca na koni, aby vyjadril vnútorné pocity.
„Ach, ako zmorí cesta, keď z jej cieľa nezve ma oddych ani pohodlie. Viem len, že vzďalujem sa od priateľa, a inak moje myšlienky sú mdlé. Tú ťarchu vo mne ledva nesie kôň - unaví vzdychanie aj uši zvierat,“ znejú niektoré slová sonetu a zverejnené odstavce zakončujú slová: „Pravdu mi prezrádza ten konský ston: žiaľ predo mnou - a radosť za chrbtom.“ Z týchto slov cítiť, aké ťažké a bolestivé chvíle aktuálne Feldek prežíva.
Známe sú už aj termín a miesto poslednej rozlúčky. Uskutoční sa presne týždeň po Oľginom úmrtí - v sobotu 13. decembra o 12:15 v bratislavskom Krematóriu.