Masívny šok pre dovolenkárov: Ceny leteckého paliva vystrelili do nebies, cestujúci si zrejme priplatia!

BRATISLAVA - Situácia na svetových trhoch s ropou sa začína čoraz citeľnejšie prejavovať aj v našich peňaženkách, tentokrát pri plánovaní dovoleniek či pracovných ciest. Letecký priemysel totiž čelí bezprecedentnému problému - ceny leteckého paliva rastú oveľa rýchlejšie než ceny samotnej ropy, čo núti dopravcov po celom svete k drastickým opatreniam.
Ako informuje agentúra Reuters, dopravcovia sa pred podobnými výkyvmi zvyčajne chránia špeciálnymi finančnými zmluvami, no súčasná situácia je taká nepredvídateľná, že tieto „poistky“ prestávajú stačiť.
Mnohé veľké spoločnosti navyše žiadne takéto zabezpečenie nemajú, a preto sú vystavené plným cenám na trhu. V Ázii boli ceny leteckého paliva ešte pred vypuknutím konfliktu približne o 21 dolárov za barel vyššie než ceny ropy. Tieto takzvané rafinérske marže však počas marca vystrelili až na rekordnú úroveň 144 dolárov za barel a aj v týchto dňoch sa držia na vysokej hranici okolo 65 dolárov.
Letecké spoločnosti tak nemajú inú možnosť než okamžite reagovať. V praxi to pre nás znamená jediné: aerolinky začínajú plošne zvyšovať ceny leteniek, zavádzajú dodatočné palivové príplatky a v snahe minimalizovať straty začínajú obmedzovať počet letov či rušiť menej vyťažené linky.
Nízkonákladovky sú v najväčšom ohrození
Podľa analytikov z Bank of America sú v najťažšej situácii nízkonákladové spoločnosti. Ich klienti sú totiž mimoriadne citliví na každé euro navyše, čo znamená, že aerolinky nemôžu preniesť celé náklady na zákazníkov bez toho, aby neriskovali odliv cestujúcich. Napríklad spoločnosť Wizz Air už otvorene priznala, že konflikt ju stál desiatky miliónov eur.
Odborníci z J.P. Morgan dokonca varujú, že ak sa ceny paliva nezastavia, zisky niektorých nízkonákladoviek môžu tento rok klesnúť o desiatky percent. Celý letecký priemysel tak momentálne balansuje na hrane a pre bežného cestujúceho to znamená, že lacné letenky, na aké sme boli v posledných rokoch zvyknutí, sa zrejme stanú minulosťou.