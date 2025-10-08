Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (15)
(Zdroj: Facebook KF)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Rok po náhlej smrti svojho manžela Richarda Šimurku sa Katarína Feldeková opäť vrátila k bolestným spomienkam. Na sociálnej sieti otvorene prehovorila o posledných chvíľach ich spoločného života. Tesne predtým sa pohádali!

Kataríne Feldekovej pred rokom zomrel manžel, hudobník Richard Šimurka. Jeho smrť bola nečakaná a prišla náhle. Zronená vdova vždy všetko zdieľala prostredníctvom sociálnych sietí. „Riškov čas jednoducho vypršal. Mal hypertenziu, náhle mu zlyhalo srdiečko. Zaspal a už sa nezobudil, asi mal veľmi peknú smrť," napísala minulý rok na začiatku októbra. Rok po odchode manžela sa Katarína podelila o doposiaľ nezverejnené detaily.

Žalostný pohľad na vdovu Feldekovú: Bolestivé FOTO s manželovou urnou! Prečítajte si tiež

Žalostný pohľad na vdovu Feldekovú: Bolestivé FOTO s manželovou urnou!

Tesne pred jeho smrťou sa pohádali. „Je 6.10. Dátum, ktorý máš vo svojom úmrtnom liste Richard Šimurka. Ale pred rokom o tejto hodine si ešte žil. V sobotu večer sme sa chytili. Samozrejme, že kvôli hlúposti, ako to už v manželských hádkach býva. Z trucu si odišiel. Myslela som si, že si išiel spať do svojho starého bytu. Už sa to tak pár ráz stalo. A že keď ti na druhý deň zavolám a poviem ti, že ťa milujem, povieš mi to isté. A kým sa vrátiš domov, stihnem ti pripraviť bohaté raňajky. Keď sa naješ, budeme sa objímať a smiať sa na tom. Ako vždy," začala v úvode svojho rozsiahleho statusu.

Feldeková ROK po smrti
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Facebook KSF)

Všetko bolo nakoniec úplne inak, než plánovala. Ráno vstávala skoro, už o 5:30. Spravila si robotu na počítači a siedmej konktaktovala kamošku a vysvetlila jej, čo sa stalo. „Povedala som jej čo sa stalo, ale že o nič vážne nejde. Že si išiel trucovať asi do svojho bytu, ale že mám nezvyčajný pocit pokoja a istoty, že si v poriadku. Keď sme dotelefonovali, bolo asi 7.30. Volala som ti, ale mal si vypnutý mobil. Myslela som si, že sa ti vybil a nemáš nabíjačku. Napadlo mi, že sa pozriem cez kukátko na vchodových dverách, aj keď sa mi zdalo, že je blbosť, aby si tam bol," pokračovala. Bol tam, ale žiaľ, už nie živý...

MORBÍDNY krok vdovy Feldekovej: Zverejnila FOTO mŕtveho manžela... Blízki ostali ZHROZENÍ Prečítajte si tiež

MORBÍDNY krok vdovy Feldekovej: Zverejnila FOTO mŕtveho manžela... Blízki ostali ZHROZENÍ

„Ležal si tesne pred prahom. Otvorila som dvere. Jednu ruku si mal položenú na bruchu. Sledovala som, či sa ti brucho zdvíha. Či dýchaš. Nezdvíhalo sa. Zamrzla som. Čupla som si k tebe. Nechty na rukách si mal modré. Ale malíček ešte nie. V tvári si bol tiež modrý," opísala. Katarína spočiatku nechápala, prečo si neodomkol a nevošiel dnu, neskôr to pochopila. „Siahla som Ti do vrecka na nohaviciach. Kľúče si mal tam. Nestihol si ich už vybrať. Preto si nevošiel. Bez toho, aby som na to mala vplyv sa mi zablokovali emócie. Išla som po svoj mobil a zavolala číslo 112. Nevedela som si spomenúť, aké číslo má záchranka. Keď to dispečerka zdvihla, povedala som jej: "asi mi umrel manžel"," priznala.

Feldeková ROK po smrti
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Ján Zemiar)

Koroner uviedol, že Richard Šimurka umrel okolo 6.30. „Vo chvíli, keď som bola už dávno hore a netušila som, čo sa deje za vchodovými dverami," dodala. Pár dní na to, má Feldekovej otec, Ľubomír Feldek narodeniny. „Tento rok 89 rokov. Každý rok organizujem oslavu v reštaurácii. Bolo to tak aj minulý rok. Ale bola to smutná oslava. Neprišiel už ani Paľko Traubner, ktorý za tebou utekal o mesiac a pol po tvojej smrti. Tento rok to budeme musieť zvládnuť doma zo zdravotných dôvodov mojej mamičky v komornej atmosfére," vyjadrila sa a poslala aj Richardovi odkaz.

Feldekovej NÁHLA strata manžela: Prechádzali si KRÍZOU... Menila aj zámok na dverách! Prečítajte si tiež

Feldekovej NÁHLA strata manžela: Prechádzali si KRÍZOU... Menila aj zámok na dverách!

„Ďalej mi dávaj najavo, že sa smrťou bytie nekončí. Že má všetko nejaký zmysel a že sme na tomto svete iba úbohé telá, ktoré nemusia všetkému rozumieť. Ale keď sa tých tiel zbavíme, dokážeme oveľa viac. Ale dovtedy si ich môžeme užívať. Užívať si tento ťažký život, ktorému stačí tak málo, aby bol aj krásny," uzavrela.

Viac o téme: Katarína FeldekováRichad Šimurka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pre Dobríka je najväčším
Pre Dobríka je najväčším učiteľom života jeho syn: Veta, na ktorú nikdy nezabudne!
Domáci prominenti
Podujatie Športovec roka 2024.
Romana Tabaková obeťou ZLODEJA: Namiesto pomoci dostala HEJT!
Domáci prominenti
Katarína Brychtová
Brychtová o mrazivom príbehu z Pošty pre teba: VRAH si do relácie pozval manželku svojej obete!
Domáci prominenti
Barbora Andrešičová
Andrešičová z Dunaja sa bojí, kam smeruje Slovensko: Čo ju najviac znepokojuje?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rekonštruovaný bývalý kostol Slovákov v Budapešti má hotovú strechu
Rekonštruovaný bývalý kostol Slovákov v Budapešti má hotovú strechu
Správy
Rozpočet26: Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % HDP
Rozpočet26: Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % HDP
Správy
Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško o miestenkách na olympiádu
Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško o miestenkách na olympiádu
Šport

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Martina Bajo Holečková
SaS priblížila detaily o Gašparovej druhej nehode: Najskôr havária a potom telefonát šéfovi krajskej polície!
Domáce
Ilustračné foto
Vodiči, zbystrite! Cez víkend bude uzavretá bratislavská ulica Pri mlyne
Domáce
TABUĽKA Ladislav Kamenický
Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!
Domáce
Obhajca strelca na Fica: Nešlo o terorizmus, hovorí. Žiada miernejší trest za útok na premiéra
Obhajca strelca na Fica: Nešlo o terorizmus, hovorí. Žiada miernejší trest za útok na premiéra
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska komisia voči Slovensku v októbri vedie dve právne konania
Zahraničné
Trump požiadal Turecko, aby
Trump požiadal Turecko, aby presvedčilo Hamas prijať mierový plán
Zahraničné
Francúzsky parlament odmietol prijať
Francúzsky parlament odmietol prijať návrh na Macronovo odvolanie
Zahraničné
Turecký minister zahraničných vecí
Turecko prišlo s prekvapivou predpoveďou: V Ukrajine dôjde k veľkému zlomu! Od TOHTO to závisí
Zahraničné

Prominenti

Feldeková ROK po smrti
Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!
Domáci prominenti
CELÉ FOTO VNÚTRI! Totálny BIZÁR na Fashion
Totálny BIZÁR na Fashion Weeku: Modelky s CHLPATÝMI hruďami aj... P*NISOM!
Zahraniční prominenti
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky:
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Isabel Lucas
Kráska z Transformerov tehotenské bruško už neschová: PRVÉ DIEŤA v 40-ke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kandovan – jediná obývaná
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk
FOTO TAKTO lacno zastavíte rosenie
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Zaujímavosti
FOTO Ilustračné foto
Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!
Zaujímavosti
FOTO Šok pri prechádzke po
Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!

Šport

VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
Petra Vlhová
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
Beh

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Umelá inteligencia
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Správy
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Bezpečnosť

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Partnerské vzťahy
Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ladislav Kamenický
Domáce
Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!
Andrej Danko
Domáce
Šokujúce slová Andreja Danka v ruskej televízii: Slovensko by malo byť neutrálne, tvrdá kritika EÚ a NATO
Rudolf Huliak
Domáce
Huliakovci nezačínajú práve najlepšie: Za pár mesiacov existencie je tu hneď prvá POKUTA, nie sú sami!
Veľtrh Kariéra EXPO v
Domáce
Veľtrh Kariéra EXPO v Starej tržnici: Viac ako 50 firiem ponúka prácu, prišli aj známe osobnosti

Ďalšie zo Zoznamu