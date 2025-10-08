Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!

BRATISLAVA - Rok po náhlej smrti svojho manžela Richarda Šimurku sa Katarína Feldeková opäť vrátila k bolestným spomienkam. Na sociálnej sieti otvorene prehovorila o posledných chvíľach ich spoločného života. Tesne predtým sa pohádali!
Kataríne Feldekovej pred rokom zomrel manžel, hudobník Richard Šimurka. Jeho smrť bola nečakaná a prišla náhle. Zronená vdova vždy všetko zdieľala prostredníctvom sociálnych sietí. „Riškov čas jednoducho vypršal. Mal hypertenziu, náhle mu zlyhalo srdiečko. Zaspal a už sa nezobudil, asi mal veľmi peknú smrť," napísala minulý rok na začiatku októbra. Rok po odchode manžela sa Katarína podelila o doposiaľ nezverejnené detaily.
Tesne pred jeho smrťou sa pohádali. „Je 6.10. Dátum, ktorý máš vo svojom úmrtnom liste Richard Šimurka. Ale pred rokom o tejto hodine si ešte žil. V sobotu večer sme sa chytili. Samozrejme, že kvôli hlúposti, ako to už v manželských hádkach býva. Z trucu si odišiel. Myslela som si, že si išiel spať do svojho starého bytu. Už sa to tak pár ráz stalo. A že keď ti na druhý deň zavolám a poviem ti, že ťa milujem, povieš mi to isté. A kým sa vrátiš domov, stihnem ti pripraviť bohaté raňajky. Keď sa naješ, budeme sa objímať a smiať sa na tom. Ako vždy," začala v úvode svojho rozsiahleho statusu.
Všetko bolo nakoniec úplne inak, než plánovala. Ráno vstávala skoro, už o 5:30. Spravila si robotu na počítači a siedmej konktaktovala kamošku a vysvetlila jej, čo sa stalo. „Povedala som jej čo sa stalo, ale že o nič vážne nejde. Že si išiel trucovať asi do svojho bytu, ale že mám nezvyčajný pocit pokoja a istoty, že si v poriadku. Keď sme dotelefonovali, bolo asi 7.30. Volala som ti, ale mal si vypnutý mobil. Myslela som si, že sa ti vybil a nemáš nabíjačku. Napadlo mi, že sa pozriem cez kukátko na vchodových dverách, aj keď sa mi zdalo, že je blbosť, aby si tam bol," pokračovala. Bol tam, ale žiaľ, už nie živý...
MORBÍDNY krok vdovy Feldekovej: Zverejnila FOTO mŕtveho manžela... Blízki ostali ZHROZENÍ
„Ležal si tesne pred prahom. Otvorila som dvere. Jednu ruku si mal položenú na bruchu. Sledovala som, či sa ti brucho zdvíha. Či dýchaš. Nezdvíhalo sa. Zamrzla som. Čupla som si k tebe. Nechty na rukách si mal modré. Ale malíček ešte nie. V tvári si bol tiež modrý," opísala. Katarína spočiatku nechápala, prečo si neodomkol a nevošiel dnu, neskôr to pochopila. „Siahla som Ti do vrecka na nohaviciach. Kľúče si mal tam. Nestihol si ich už vybrať. Preto si nevošiel. Bez toho, aby som na to mala vplyv sa mi zablokovali emócie. Išla som po svoj mobil a zavolala číslo 112. Nevedela som si spomenúť, aké číslo má záchranka. Keď to dispečerka zdvihla, povedala som jej: "asi mi umrel manžel"," priznala.
Koroner uviedol, že Richard Šimurka umrel okolo 6.30. „Vo chvíli, keď som bola už dávno hore a netušila som, čo sa deje za vchodovými dverami," dodala. Pár dní na to, má Feldekovej otec, Ľubomír Feldek narodeniny. „Tento rok 89 rokov. Každý rok organizujem oslavu v reštaurácii. Bolo to tak aj minulý rok. Ale bola to smutná oslava. Neprišiel už ani Paľko Traubner, ktorý za tebou utekal o mesiac a pol po tvojej smrti. Tento rok to budeme musieť zvládnuť doma zo zdravotných dôvodov mojej mamičky v komornej atmosfére," vyjadrila sa a poslala aj Richardovi odkaz.
Feldekovej NÁHLA strata manžela: Prechádzali si KRÍZOU... Menila aj zámok na dverách!
„Ďalej mi dávaj najavo, že sa smrťou bytie nekončí. Že má všetko nejaký zmysel a že sme na tomto svete iba úbohé telá, ktoré nemusia všetkému rozumieť. Ale keď sa tých tiel zbavíme, dokážeme oveľa viac. Ale dovtedy si ich môžeme užívať. Užívať si tento ťažký život, ktorému stačí tak málo, aby bol aj krásny," uzavrela.