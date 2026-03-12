Mexiko hlási veľký protidrogový úspech! Zabavili 14 miliónov dávok fentanylu: Zadržali aj šesticu podozrivých

MEXIKO - Mexické úrady zabavili 14 miliónov dávok syntetickej drogy fentanyl, uviedlo dnes podľa agentúry AFP tamojšie ministerstvo verejnej bezpečnosti. Pri zásahu v meste Villa de Álvarez v juhozápadnom štáte Colima bolo tiež zadržaných šesť ľudí. Dátum rozsiahlej protidrogovej operácie ministerstvo neoznámilo.
V laboratóriu, kde sa droga vyrábala, a skladisku bezpečnostnej zložky našli 270 kilogramov fentanylu, a to vo forme prášku a tabletiek. Podľa úradov však nejde o rekordné zhabané množstvo, pretože v roku 2024 bola pri jednej z operácií nájdená viac ako jedna tona fentanylu. Fentanyl je syntetický opioid, ktorý je až 50-krát silnejší ako heroín, pričom jeho výroba je jednoduchšia a lacnejšia. V Spojených štátoch droga predčila v počte prípadov predávkovania heroín a opioidy na predpis.
V decembri americký prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz klasifikujúci syntetickú drogu fentanyl ako zbraň hromadného ničenia. Trump tento mesiac na summite so zástupcami latinskoamerických krajín v Miami na Floride oznámil vznik novej vojenskej koalície, ktorej cieľom je zlikvidovať drogové kartely na západnej pologuli. Podľa prezidenta sa do aliancie zapojilo 17 krajín.
Trump na summite uviedol, že drogové kartely ovládajú Mexiko, a sľúbil, že ich vykorenia. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ale vyhlásila, že prísun zbraní zo Spojených štátov aktivitu kartelov posilňuje, a vyzvala Washington, aby tento ,,tok zbraní,, cez južnú hranicu zastavil.