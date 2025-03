Z tučného OUTSIDERA sa stal KRÁĽ SMIECHU! Cesta k humoru bola tŕnistá: Šikana, anorexia, smrť otca

(Zdroj: TV JOJ)

Štěpán Kozub sa narodil 13. marca 1996 v Bohumíně, neskôr sa s rodičmi presťahoval do městečka Javorník. Tu chodil na základnú školu a potom nastúpil na Janáčkove konzervatórium v Ostrave, kde študoval herectvo.

Jeho detstvo bolo šťastné v kruhu rodiny, v škole však také šťastie nemal. Populárny komik a herec bol vymodlené dieťa. Rodičia ho milovali, ale mimo domova zažil šikanu. Nemilosrdnú rovnako ako je jeho humor. Keď sa vracia do histórie, spomenie, že sa narodil predčasne a bol v inkubátore. Mama ho uvidela až po troch týždňoch a keď ich púšťali domov, kládli dôraz na zvýšenú starostlivosť. „Mama to pochopila tak, že ma musí vykŕmiť. Keď som mal desať rokov, vážil som skoro sto kíl. Na obed som zjedol viac ako môj otec, ktorý manuálne pracoval v ťažkom priemysle,“ prekvapuje svojimi slovami. „Tým, ako som bol fyzicky dosť špecifický, nadmerne obézny, nešportoval som, nehral som futbal s chlapcami, tak to bolo predmetom drsnej šikany,“ priznal v relácii 13. komnata, prečo v detstve nemal kamarátov.

zveril sa s tým, že nechcem medzi deti chodiť a vytváral si svoj vlastný svet.spomína úspešný komik, ktorý si uvedomil jednu vec.

Prihlásil sa teda na konzervatórium. Vážil viac ako sto kíl, ale v herectve sa našiel.povedal herec, ktorý sa v druhom ročníku rozhodol chudnúť. Nielen kvôli herectvu, ale aj kvôli šikane. Za rok zhodil 35 kíl, ale potom sa už neudržal.zveril sa Štěpán, ktorý v tom čase získal aj prvé angažmán – a taktiež prvú veľkú ranu od života. Musel sa vyrovnať s vážnou chorobou svojho otca, ktorý niekoľko rokov bojoval s leukémiou. Úloha povedať to jemu aj rodine ostala na ňom.prehlásil herec s tým, že chcel, aby otec bojoval. Správu od lekára vlastne celý čas tajil.



Otcov boj trval dva roky. Hrať na javisku svojho syna videl iba raz. Smrť otca bola pre Štěpána zásadná a prial si, aby zvyšok rodiny zostal pohromade. Rovnako ako jeho otec, aj on sa oženil so svojou prvou veľkou láskou. Barbora a Štěpán sa spoznali ešte počas štúdia na konzervatóriu. Ani nie rok po svadbe v júli 2020 sa dvojici narodila dcérka Anežka. V tom čase začala rásť aj Kozubova sláva. No zatiaľ čo v práci sa mu extrémne darilo, v súkromí to až také ružové nebolo. Po štyroch rokoch sa manželia v roku 2023 v tajnosti rozviedli.

Okrem toho, že Štěpán je mega úspešný stand up komik, má za sebou pestrú filmovú, seriálovú a divadelnú kariéru. Uspešného herca sme mohli vidieť aj v slávnej improvizačnej show Tři Tygři, ďalej v televíznych seriáloch ako Případy 1. oddělení, Místo zločinu Ostrava, sKORO NAmizine, Stockholmský syndrom či Lajna a v menších filmových rolách - Dukla 61, Přes Prsty alebo Zahradnictví: Dezertér. V roku 2021 dokonca napísal a režíroval svoj prvý film s názvom Volným pádem.

Štepán Kozub sa zdržuje viac v divadlách, jeho domovskou scénou je Divadlo Mír, kde pôsobí aj ako umelecký riaditeľ. Medzi jeho najvýraznejšie úspechy jednoznačne patrí natočenie vlastného hororového filmu s názvom Ruchoth Raoth, kde stvárnil hlavnú úlohu, za ktorú dostal hereckú cenu v Las Vegas. So svojou šou Bez urážky rúca všetky zábrany a posúva hranice smiechu ďalej a ďalej. Jeho motto znie:a v duchu nekorektného humoru sa nesie celá šou. A ak niečo prepískol, vzápätí latku posunie ešte vyššie… Nie náhodou príbehmi, ktoré rozpráva, opakovane vypredal aj pražskú O2 arénu.



Začiatkom roka 2024 Štěpán Kozub prostredníctvom sociálnej siete oznámil, že si musí dať v práci pauzu: „Vážení priatelia, nepíše sa mi to úplne najlepšie, ale na nejaký čas sa s vami budem musieť rozlúčiť. Aj tu na sociálnych sieťach, aj na živých vystúpeniach.“ Ako uvádzal, zdravotne sa dostal na hranu a musel sa liečiť. Bez práce a publika však dlho nevydržal...