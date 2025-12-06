Vacvalová sa pri spomienke na Oľgu Feldekovú (†82) ROZPLAKALA a... Mrazivé slová!

BRATISLAVA - Slovenská spisovateľka, scenáristka a humoristka Oľga Feldeková navždy odišla z tohto sveta 6. decembra v kruhu svojich najbližších. Smutnú správu medzi prvými prijala aj jej dlhoročná kolegyňa a priateľka Elena Vacvalová, ktorá v emotívnom rozhovore pre Televízne noviny Markízy len ťažko skrývala emócie. Rozplakala sa!
Oľga Feldeková opustila tento svet 6. decembra v kruhu najbližších. Jej blízkou kamarátkou bola aj humorista Elena Vacvalová. Pre markizácke Televízne noviny si na svoju kolegyňu zaspomínala. Pri spomienkach nezadržala plač... O jej úmrtí sa dozvedela medzi prvými. Spoločne účinkovali v relácii Sedem.
„Sedmička začínala v Markíze, Oľga tam bola 23 rokov - od prvého dielu. Chcela by som povedať, že to je úžasné, že ste si v takejto chvíli na ňu spomenuli aj vy (Markíza)," povedala. „Viem to od 9.25 hod. od rána, keď odišla. Rozmýšľala som, čo som vtedy robila - vstávala som. A to je pre nás dve typické! My sme vždy robili veľmi rôzne veci v živote, rôzne veci sme milovali a napriek tomu sme sa mali veľmi rady," pokračovala Eňa s trasúcim sa hlasom.
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu
„Tým, že som o nej tak veľa vedela o jej osobnom živote, keďže sme si boli veľmi blízke, tak viem, aký mala vzťah s Ľubkom. To bolo jedno prenádherné manželstvo, napriek tomu, aký bol Ľubo a aká bola ona. Veľmi sa teraz zase začínam báť o Ľuba," dodala s plačom.