Ruská agresia im zmenila životy: TIETO krajiny poskytli útočisko najviac Ukrajincom, Slovensko je medzi elitou!

BRATISLAVA - V krajinách Európskej únie naďalej pribúdajú ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny pred vojnou, ktorú už vyše štyri roky agresívne vedie Rusko. Ku koncu januára tohto roka mali milióny z týchto utečencov udelený štatút dočasnej ochrany. Najnovšie údaje ukazujú, že ich počet opäť mierne stúpol. Kde našli útočisko za celý ten čas a koľko je ich na Slovensku?
S porovnaním prišiel portál Eurostat. K 31. januáru 2026 malo v Európskej únii štatút dočasnej ochrany celkovo 4,38 milióna občanov krajín mimo Európskej únie. Títo utiekli z Ukrajiny. V porovnaní s koncom decembra 2025 sa ich počet zvýšil o 23 110 osôb, čo predstavuje nárast o 0,5 percenta.
V popredí je Nemecko
Najviac ľudí s týmto štatútom prijalo Nemecko, kde ich evidujú 1 260 230, čo predstavuje 28,8 percenta z celkového počtu v EÚ. Na druhom mieste je Poľsko s 965 990 osobami (22,1 percenta) a tretie miesto patrí Česku, kde dočasnú ochranu získalo 397 185 ľudí (9,1 percenta). Na Slovensko tak prišlo 140 070 ľudí.
Počet utečencov rástol vo väčšine krajín. V rámci Európskej únie sa počet ľudí s dočasnou ochranou zvýšil v 23 krajinách. Najväčšie absolútne prírastky zaznamenali:
- Nemecko, kde pribudlo 9 610 osôb (nárast o 0,8 percenta),
- Česko s prírastkom 4 130 ľudí (nárast o 1,1 percenta),
- Španielsko, kde počet stúpol o 2 560 osôb (nárast o 1,0 percenta).
Naopak, pokles evidovali štyri členské štáty. Najvýraznejšie zníženie zaznamenalo Poľsko, kde počet klesol o 3 250 osôb (pokles o 0,3 percenta), a Cyprus, kde ubudlo 1 235 ľudí (pokles o 4,8 percenta).
Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom
Ak sa porovná počet ľudí s dočasnou ochranou s veľkosťou populácie, medzi najviac zaťažené krajiny patrí Česko, kde pripadá 36,4 osoby na tisíc obyvateľov. Nasleduje Poľsko s 26,5 osobami na tisíc obyvateľov a Slovensko, kde je to 25,8 osoby na tisíc obyvateľov.
Priemer za celú Európsku úniu je pritom 9,7 osoby na tisíc obyvateľov. Väčšinu tvoria ženy a deti.
K 31. januáru 2026 tvorili občania Ukrajiny viac než 98,4 percenta všetkých príjemcov dočasnej ochrany v Európskej únii.
Z demografického hľadiska prevažujú dospelé ženy, ktoré predstavujú 43,5 percenta všetkých príjemcov ochrany. Maloletí tvoria takmer tretinu, konkrétne 30,3 percenta, a dospelí muži mierne viac než štvrtinu, teda 26,1 percenta z celkového počtu.
Ochranu predĺžili do roku 2027
Údaje vychádzajú z rozhodnutia Rady Európskej únie zo 4. marca 2022, ktoré reagovalo na masový prílev ľudí vysídlených z Ukrajiny po ruskej agresii a zaviedlo systém dočasnej ochrany.
Európska rada následne 13. júna 2025 rozhodla o predĺžení tejto ochrany. Platnosť mechanizmu sa tak posúva z pôvodného termínu 4. marca 2026 až do 4. marca 2027.