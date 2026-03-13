Koniec lacného tankovania za hranicami: Rakúsko hlási extrémny nárast cien, nafta atakuje dve eurá

VIEDEŇ - Situácia na čerpacích staniciach v susednom Rakúsku sa dramaticky zmenila. Zatiaľ čo ešte pred pár dňami boli rakúske pumpy plné Slovákov hľadajúcich úsporu, dnes je realita opačná. Ceny pohonných látok u našich susedov doslova explodovali a tamojšia vláda je pod obrovským tlakom, aby okamžite zasiahla.
Nárast cien v Rakúsku je za posledný týždeň drastický. Benzín zdražel z pôvodných 1,51 eura na priemerných 1,73 eura za liter. Ešte horšia je situácia pri nafte, ktorej cena vyskočila z 1,56 eura na alarmujúcich 1,95 eura. Vodiči sú zúfalí a nárast nákladov pociťujú pri každom tankovaní.
Rakúsky kabinet aktuálne preveruje niekoľko scenárov, ako rast cien pribrzdiť. V hre je najmä zníženie dane, čo by bolo najrýchlejším riešením. Má to však háčik – každé zníženie ceny o jeden cent by štátnu pokladnicu stálo približne 100 miliónov eur. Navyše, z takéhoto opatrenia by profitovali aj cudzinci prechádzajúci krajinou, čo časť politického spektra odmieta.
Ďalšou alternatívou je zastropovanie marží pre rafinérie, čo presadzuje najmä ministerstvo financií. Rakúsky kancelár Christian Stocker sa nateraz prikláňa skôr k ceste znižovania spotrebnej dane. „Štát si zo zisku ukrajuje takmer polovicu ceny paliva,“ znie jeden z hlavných argumentov pre tento krok.
Globálny problém
Hoci sa u nás ceny zatiaľ držia na relatívne stabilnej úrovni, odborníci varujú pred prehnaným optimizmom. V Nemecku už dnes prakticky nenatankujete pod dve eurá a v Taliansku na pumpách s obsluhou zaplatia vodiči za liter nafty až 2,5 eura.
Podľa aktuálnych prognóz pocítia Slováci plný dopad tohto svetového trendu v najbližších troch týždňoch. Medzinárodná energetická agentúra sa už pokúsila situáciu upokojiť návrhom na uvoľnenie strategických zásob ropy v objeme 400 miliónov barelov, čo členské krajiny schválili. Či to však bude stačiť na skrotenie cien, je nateraz otázne.