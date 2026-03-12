Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Zlaté časy sa končia: Ďalšia obľúbená strímovacia služba Slovákov zakáže známu praktiku, už si neškrtnete!

BRATISLAVA - Ak si platíte za nejakú strímovaciu službu s filmami a seriálmi, iste ste už prišli do styku aj s fenoménom zdieľania hesiel, aby každý nemusel platiť za svoj vlastný balík. Túto praktiku dokonca svojho času jeden z veľkých hráčov aj promoval, kým neprišlo k "pocovidovým" zmenám v podnikateľských stratégiách týchto firiem. Ďalší známy poskytovateľ totiž vyhlásil vojnu zdieľaniu hesiel a toto Slovákov určite nepoteší.

Informáciu priniesol zahraničný portál Techradar. Ide o strímovaciu službu HBO Max. Jej predplatitelia nebudú nadšení. Minimálne tí, ktorí heslo na svoj účet zdieľajú s niekym iným. Ideo bežnú praktiku medzi rodinnými príslušníkmi či kamarátmi, ktorá sa prestala páčiť majiteľom veľkých strímovacích hráčov na trhu.

Ani HBO Max už čoskoro (ešte v roku 2026) nebude viac tolerovať zdieľanie hesiel a avizovala boj proti týmto praktikám a pocítia to aj predplatitelia v našom regióne. HBO teda naskakuje na ten istý vlak, ako svojho času Netflix či Disney+. Paradoxom je, že práve Netflix počas svojej najväčšej slávy dokonca spomínal zdieľanie hesiel v jednom zo svojich statusov. Zdieľanie hesiel vtedy označil za "lásku". Ten potom otočil a po ňom evidentne nastupuje na rovnakú praktiku aj HBO.

Veľhlasné vyjadrenia už poskytol aj JB Perrette, riaditeľ HBO Max. "Nachádzame sa v druhej fáze našej iniciatívy proti zdieľaniu hesiel. Zatiaľ sme len na jej začiatku, ale začíname naberať na obrátkach. Doposiaľ sme proti zdieľaniu globálne nezakročili, to však v roku 2026 zmení," utvrdil verejnosť Perrette..

Diváci si tak budú musieť na svojich účtoch vybrať hlavnú domácnosť, v ktorej sa budú pohybovať a v nej sledovať platené tituly. Ak porušia pravidlá, príde trest.

Problémom by nemali byť ani cestovanie

HBO však jedným dychom dodáva, že nechce podieľať na trestaní občasných používaní platformy mimo domova. Mnohí totiž siahajú po seriáloch či filmoch práve počas dlhých ciest autobusom, vlakom či lietadlom. Ide o dovolenky alebo služobné cesty. Krátkodobé a takéto nepravidelné prihlásenia by teda problémom byť nemali. Otázne je, ako bude tento systém fungovať v praxi.

Zlaté časy sa končia: Ďalšia obľúbená strímovacia služba Slovákov zakáže známu praktiku, už si neškrtnete!
