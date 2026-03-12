Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Cibulková OPÄŤ chudne do plaviek: Chystá životnú formu!

Dominika Cibulková na výstave artefaktov švajčiarskeho ateliéru Art X on Glass Zobraziť galériu (21)
Dominika Cibulková na výstave artefaktov švajčiarskeho ateliéru Art X on Glass (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Dominika Cibulková prešla výraznou životnou premenou. Po pôrode sa pustila do chudnutia, vďaka ktorému sa jej podarilo zhodiť viac než 20 kilogramov. Bývalá tenisová hviezda nezaháľa a stále smeruje k svojej vysnívanej forme!

Dominike Cibulkovej sa podarilo zatočiť s kilami navyše. Po pôrode sa totiž nedostala na svoju pôvodnú váhu, čo ju motivovalo k zásadnej zmene životného štýlu. Rozhodla sa preto, že chudnutie nebude len jej osobnou výzvou, ale aj motiváciou pre ďalšie ženy, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii. Svoju víziu o chudnutí predstavila bývalá tenistka svojim fanúšikom už v roku 2023. Od začiatku zdôrazňovala, že nechce vytvárať dokonalý obraz, ale skôr realisticky ukázať proces návratu do formy po materstve.

„Ja som si povedala, že to idem robiť motivačne. Bude to motivovať aj mňa a verím, že aj niektorých z vás. Maminy po pôrode možno ocenia, že to budem s nimi zdieľať,” priznala vtedy. Popri cvičení a dôslednom dodržiavaní stravy sa rozhodla svoju skúsenosť posunúť ešte ďalej – vytvorila vlastnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej pomáha kženám zlepšiť kondíciu, nastaviť si zdravší životný štýl a postupne sa dostať späť do formy. Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Cibulková zhodila viac ako 20 kilogramov. Jej cesta ešte ale nie je úplne na konci.

Ako sama priznala, rada by sa dostala do svojej životnej formy. Momentálne váži niečo cez 62 kilogramov a jej cieľom je schudnúť ešte približne šesť kíl. Okrem pravidelného pohybu a cvičenia si dáva veľký pozor aj na jedálniček. Dominike však v poslednom období neubudli zo života len kilogramy. Zmeny nastali aj v jej osobnom živote. Rozpadlo sa totiž jej dlhoročné manželstvo s Michalom Navarom. Dvojica spolu tvorila pár dlhých 17 rokov, z toho desať rokov boli manželmi, a na verejnosti vždy pôsobili harmonicky.

Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala Prečítajte si tiež

Cibulková sa k súkromiu nevyjadruje: Na výstave žiarila a... prehodila pár slov! Toto nám povedala

O to väčším prekvapením bola správa, že sa ich cesty rozchádzajú. Bývalá tenisová hviezda sa rozhodla v januári urobiť stopku špekuláciám a na Instagrame zverejnila otvorené stanovisko, ktorým potvrdila to, čo si mnohí potichu šepkali. „Posledné mesiace sa okolo nášho súkromia objavovalo veľa špekulácií, domnienok a nepravdivých informácií. Rozhodla som sa preto k situácii vyjadriť,“ napísala bez okolkov. Nasledovali prekvapivé a veľmi otvorené slová. „Spolu s Michalom sme sa po dlhšom období rozhodli ísť každý svojou cestou. Nebolo to ľahké rozhodnutie,“ priznala vtedy úprimne.

