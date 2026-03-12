Verejnosť zamrzla: Politik bol len kúsok od SMRTI, atentátnik vytiahol zbraň a rozhodovali milisekundy!

DŽAMMÚ - Chýbalo málo a známy indický politik už nemusel byť medzi živými. Reč je o Farooqovi Abdullahovi, ktorý kedysi pôsobil ako minister pre novú a obnoviteľnú energiu. Ten čelil bezprostrednej hrozbe zastrelením formou atentátu. Guľka ho minula len o vlások a rozhodovali skutočne len milisekundy. Útočník naňho vytiahol krátku strelnú zbraň uprostred svadby!
Všetko dosvedčil záznam z bezpečnostných kamier zo svadby v meste Džammú v indickej časti Kašmíru. Na nej si verejnosť všimla muža, ako sa snaží namieriť zbraň na bývalého ministra Farooqa Abdullaha. Abdalláh po útoku, ku ktorému došlo v stredu 11. marca večer, vyviazol bez zranení. Chýbalo však len málo a už nemusel byť nažive.
Polícia pre BBC uviedla, že podozrivý – identifikovaný ako Kamal Singh Jamwal – je vo väzbe a prípad sa vyšetruje.
Abdullah je päťnásobný hlavný minister indického Kašmíru, je tiež prezidentom Národnej konferencie Džammú a Kašmíru, významnej regionálnej politickej strany. Jeho syn, Omar Abdullah, ktorý je súčasným hlavným ministrom, sa o to podelil v príspevku na sociálnych sieťach.
"Alah je láskavý. Môj otec sa guľke vyhol veľmi tesne. Detaily nie sú momentálne jasné, ale vieme len to, že muž s nabitou pištoľou sa dokázal dostať do bezprostrednej blízkosti a vystreliť," znepokojil sa syn Abdullaha.
Exkluzívna spoveď atentátnika po zadržaní: Takto zdôvodnil streľbu na premiéra Roberta Fica
Vynoril sa však veľký kopec otázok a aktuálny minister sa tiež dopytoval, ako sa vôbec niekto mohol takto blízko dostať k jeho otcovi. Muž mal očividne vykonanú aj bezpečnostnú previerku Z+ – jednu z najvyšších úrovní bezpečnosti v krajine.