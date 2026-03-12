Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Pozrite sa na svoje topánky: Ak nosíte TENTO model, v práci vás nikdy nebudú brať vážne! Robíte túto chybu aj vy?

USA - Aj malý detail môže ovplyvniť, ako vás vnímajú v práci. Podľa odborníčky na korporátnu komunikáciu, Natalie Timperiovej môžu topánky vysielať signál, či pôsobíte ako začiatočník alebo skúsený profesionál. Na sociálnych sieťach vysvetlila, ktoré typy obuvi v kancelárii nepôsobia príliš presvedčivo a aké modely naopak podporujú dojem kompetentnosti a autority.

„Roky som pracovala v korporátnom prostredí a tu je dôvod, prečo vám obuv môže brániť v povýšení,“ hovorí Natalie Timperiová, ktorá pracuje v oblasti korporátnej komunikácie viac ako desať rokov. Ako píše Daily Mail, módne orientovaná tvorkyňa obsahu sa stala virálnou po tom, čo na TikToku zverejnila video, v ktorom vysvetlila, že hoci je profesionálne oblečenie dôležité, zabúdať by ste nemali ani na topánky. „Väčšina žien si dáva pozor najmä na saká, nohavice a podobne, ale práve topánky celý signál uzatvárajú,“ povedala a vysvetlila, že obliekanie berie ako stratégiu.

Aký je dôvod?

Upozornila, že medzi topánky, ktoré vysielajú „juniorský signál“, patria napríklad výrazne baletkové modely, robustné mokasíny s viditeľnými ponožkami, príliš jemné podpätky alebo veľmi mäkká obuv pripomínajúca papuče, napríklad UGG. „Takéto topánky môžu pôsobiť mladšie, pretože sú úzko spojené so študentskou alebo trendovou módou,“ uviedla. „Niektoré z nich môžu byť zámerným módnym rozhodnutím, ak ste človek, ktorý uprednostňuje osobný štýl.  Ale treba si uvedomiť, že v korporátnom prostredí vás ľudia zvyčajne vnímajú buď ako štýlových alebo ako kompetentných, ale málokedy ako oboje. Rozhodnutie je na vás.“ Timperio zároveň zdôraznila, že samotné topánky by nemali byť dôvodom, prečo niekto nedostane povýšenie.

To by malo závisieť najmä od výkonu, pracovnej morálky a medziľudských vzťahov. Môžu však ovplyvniť to, ako kompetentne človek pôsobí navonok. „Predstavujem si to takto: väčšina ľudí si na pracovný pohovor intuitívne vyberie svoje najlepšie a najuhladennejšie oblečenie,“ vysvetlila. „Chcú vytvoriť silný prvý dojem. Ich skúsenosti síce zohrávajú hlavnú úlohu, ale vzhľad tento dojem podporuje. Myslím si, že rovnaký princíp platí aj pri každodennom pracovnom oblečení,“ pokračovala. „Výber topánok môže nenápadne podporiť odkaz, že človek pôsobí upravene, schopne a je pripravený na väčšiu zodpovednosť.“

Čo odporúča nosiť?

Podľa Timperiovej sa pri obuvi typickej pre viac „seniorské“ pozície často hovorí o „leštenej koži, niečom so stredne výraznou siluetou a bez extrémnych proporcií“, napríklad o jednoduchých mokasínach. „V mnohých ohľadoch vaše topánky hovoria ľuďom, ako vážne vás majú brať,“ poznamenala. Odporúča nosiť uzavreté baleríny, klasické mokasíny, nízke špicaté podpätky typu kitten heel alebo členkové topánky s miernym podpätkom. Tieto typy obuvi majú zvyčajne čisté línie, kvalitné materiály a jasne definovaný tvar. „Takáto štruktúra prináša do outfitu určitý poriadok, ktorý je v korporátnom prostredí spojený s profesionalitou,“ vysvetlila.

Nie sú to však len topánky, ktoré môžu signalizovať, kde sa vo svojej kariére nachádzate. Veľa napovie aj pracovná kabelka. „Na vyšších pozíciách zvyčajne vidíme štruktúrované kožené kabelky s minimálnym kovaním, ktoré držia tvar,“ vysvetlila. „Ľudia na vstupných pozíciách často nosia preplnené veľké tašky v mäkkom tvare, v ktorých je vidieť neporiadok,“ povedala v ďalšom videu na TikToku. Títo ľudia sa podľa slov odborníčky snažia „zmestiť do nej všetko“, čo síce považujú za praktické, ale v skutočnosti to môže pôsobiť trochu neupravene. Ľudia na stredných pozíciách už volia štruktúrovanejšie kabelky, no stále sledujú módne trendy. „Predstavte si stredne výrazné kovanie a značkovú kabelku, ktorá však nie je príliš nápadná,“ vysvetlila.

Trend pracovného oblečenia

„Štruktúra signalizuje autoritu,“ uzavrela vo videu. „Mäkký tvar signalizuje prechodnú fázu.“ V posledných rokoch vďaka sociálnym sieťam ustupuje do úzadia konzervatívny kancelársky štýl. Nastupuje trend pracovného oblečenia označovaný ako „office siren“, ktorý presadzuje odvážnejšie outfity do kancelárie. Najväčšiu popularitu dosiahol v roku 2024, keď tisíce ľudí na TikToku zdieľali svoje kancelárske outfity.

Tento kontroverzný módny štýl zahŕňajúci crop topy, minisukne, či otvorenú obuv v práci, vyvolal množstvo diskusií o tom, čo je ešte vhodné do pracovného prostredia. Odborníčka na ľudské zdroje Sunny Lenaová zverejnila video, ktoré získalo viac než 150-tisíc lajkov a 436 komentárov. V ňom hodnotila, či môžu mladé ženy nosiť takéto niekedy až provokatívne „office siren“ outfity do kancelárie. Video opísala ako „HR hodnotí vaše office siren outfity a či by ste mali kvôli nim problémy“, pričom v ňom ukazovala rôznych tvorcov z TikToku, ktorí tento odvážny trend prezentovali.

