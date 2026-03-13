Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Sklenaříková hviezdou parížskeho týždňa módy: Strih na chlapca, pánsky štýl a... Odfarbené obočie!

Adriana Sklenaříková
Adriana Sklenaříková
PARÍŽ - Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková-Karembeu (54) prekvapila na parížskom týždni módy výraznou zmenou imidžu. Na večierku magazínu LUI sa objavila s krátkym platinovým účesom, odfarbeným obočím a v odvážnom outfite inšpirovanom pánskym štýlom, vďaka čomu ju mnohí hostia spočiatku takmer nespoznali.

Slovenská topmodelka svetového mena Adriana Sklenaříková-Karembeu opäť dokázala, že aj po desaťročiach v modelingu vie prekvapiť. Na prestížnom parížskom týždni módy sa objavila vo vizáži, ktorá mnohých hostí doslova zaskočila. Počas večierka magazínu LUI v luxusnom hoteli Bowmann totiž predviedla radikálnu premenu, vďaka ktorej ju viacerí hostia spočiatku takmer nespoznali.

Päťdesiatštyriročná modelka, ktorá je dlhé roky spájaná najmä so svojimi ikonickými dlhými blond vlasmi, tentoraz stavila na úplne iný štýl. Svoje typické vlasy vymenila za krátky účes „na chlapca“ v platinovom odtieni, ktorý jej dodal výrazne modernejší a mladistvý vzhľad. Tým však jej premena nekončila. Adriana si nechala odfarbiť aj obočie, čo ešte viac zvýraznilo jej netradičný look a spôsobilo, že jej tvár pôsobila úplne inak než zvyčajne.

Aj keď pri návšteve Slovenska už bola vystrihaná, až po odchode si nechala odfarbiť vlasy aj obočie. Celkový dojem podčiarkol aj outfit, ktorý sa niesol v duchu pánskej elegancie. Už na Beauty Ball prišla v elegantnom smokingu. Modelka tentoraz zvolila pruhované sako pánskeho strihu, pod ktorým mala len sieťované pančuchy, čím vytvorila odvážnu a mierne androgýnnu kombináciu.

 (Zdroj: Profimedia)

