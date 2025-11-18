Dominika Cibulková ako tajný hosť v relácii Inkognito (Zdroj: TV JOJ)
BRATISLAVA - Chystá comeback? Dominika Cibulková bola špičkou v tenise, no v roku 2019 sa rozhodla ukončiť profesionálnu kariéru. A aj keď sa tenisu už aktívne nevenuje, pri jeho zmienke sa jej na tvári vždy objaví úsmev a rozžiaria sa jej oči, pričom priznáva, že jej adrenalín a pocit víťazstva stále chýba.
Hoci si v súkromí prechádza náročným obdobím – otvorene totiž priznala, že s manželom prechádzajú krízou – jedna vec sa u nej nezmenila. Dominika stále cíti túžbu po adrenalíne, ktorý jej dával tenis. Presne to prezradila ako tajný hosť v jojkárskej relácii Inkognito, kde otvorene prehovorila o tom, čo jej po kariére najviac chýba.
„Chýba mi ten adrenalín a ten pocit víťazstva, ale viem, čo všetko je za tým a to mi nechýba. Som racionálna žena a viem, že bez toho to proste nejde,“ priznala Dominika pred hádačmi. Jej úprimnosť okamžite vyvolala otázku, či ju to predsa len neláka späť na tenisové kurty... V relácii tiež prezradila, koľko kíl sa jej podarilo zhodiť a že starostlivosť o telo berie stále vážne.
Život Cibulkovej sa otriasa v základoch, ona priznáva: Chýba mi adrenalín a víťazstvo! Návrat na kurty? (Zdroj: TV JOJ/NL)
Cibulková ukončila aktívnu kariéru v novembri 2019 a svoje rozhodnutie oznámila pri krste autobiografie „Tenis je môj život“. Počas kariéry získala 8 titulov WTA a 2 tituly na ITF Circuit, pričom jej najväčším triumfom bolo víťazstvo na Turnaji majsteriek WTA Finals 2016. Navyše, stala sa prvou Slovenkou vo finále grandslamu, keď v roku 2014 bojovala o titul na Australian Open.
Zábavnú reláciu Inkognito sledujte utorok 18. novembra o 20.40 na TV JOJ.
